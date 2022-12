Durante l’evento INNO Day 2022 tenutosi lo scorso 14 dicembre, OPPO ha annunciato la nuova serie OPPO Find N2 che prevede OPPO Find N2 e OPPO Find N2 Flip. Nonostante i due dispositivi pieghevoli siano stati presentati ufficialmente per il mercato cinese, non è stata comunicata una data di commercializzazione per il mercato globale. Fino a poche ore fa non era dato sapere se fosse prevista la commercializzazione a livello globale – in modo da dare filo da torcere alla serie Flip di Samsung – o se fosse una esclusiva per il mercato cinese. In tal senso sembrano esserci importanti novità, che fanno pensare che il lancio di almeno uno dei due dispositivi pieghevoli per i mercati globali possa avvenire molto presto.

Le specifiche della versione global di OPPO Find N2 Flip

Uno dei due modelli presentati, OPPO Find N2 Flip, è stato avvistato su FCC e Bluetooth SIG, due siti web di certificazione. Su entrambi i siti è presente un elenco che mette in mostra le specifiche tecniche della versione global del dispositivo, che confermano quanto la casa abbia deciso di mantenere una linearità non stravolgendo le componenti interne in base alla destinazione del prodotto.



In particolare, il numero di modello scelto per lo smartphone è CPH2437. Tra le tante informazioni, dall’elenco è possibile conoscere le dimensioni da aperto del dispositivo, con una lunghezza e la larghezza di rispettivamente 166,2 × 75,2 mm, che coincidono esattamente con quelle del modello presentato in Cina.

È poi possibile conoscere dati più approfonditi sulla capacità della batteria, che prevede due unità, con codice modello BLP971 e BLP969, da rispettivamente 3.110 mAh e 1.1190 mAh, per una capacità complessiva di 4.300 mAh. È confermato anche il supporto alla ricarica rapida cablata da 67 W, mentre la ricarica wireless non sembra essere supportata.

Nulla di diverso anche per quanto riguarda il sistema operativo, con la conferma della presenza di Android 13 a bordo con interfaccia grafica proprietaria ColorOS 13, ottimizzata per i dispositivi pieghevoli. Come di consueto, pur eseguendo la stessa interfaccia ColorOS 13, la variante cinese viene fornita senza servizi Google, con al loro posto app specifiche per il mercato cinese. Sono inoltre previste differenze nel design della ColorOS 13 cinese, con una veste grafica nei menu e funzionalità leggermente diverse.

Confermate anche le specifiche dei due display, che vedono la presenza di un pannello pieghevole principale da 6,8 pollici con risoluzione 2520 x 1080 pixel e con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un display AMOLED secondario da 3,26 pollici con risoluzione 720 x 382 pixel e con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Non è attualmente possibile sapere in quali varianti verrà commercializzato il dispositivo, ma è possibile aspettarsi che la versione globale sarà disponibile con tagli fino a un massimo di 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM.

Anche le fotocamere sembrano essere le stesse del modello cinese, con la riproposizione di una fotocamera principale da 50 megapixel e una seconda ultra-grandangolare da 8 megapixel.

Non si hanno conferme ufficiali del chipset che equipaggerà il dispositivo: è lecito aspettarsi il MediaTek 9000 +, lo stesso SoC che alimenta la versione cinese, ma non è da escludere la possibilità di vederlo con Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm.

Quando verrà commercializzato OPPO Find N2 Flip

Come detto, la data di lancio per il mercato globale non è ancora nota, tuttavia la commercializzazione è prevista durante il primo trimestre del 2023. In attesa di poter toccare con mano il dispositivo, non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito.

