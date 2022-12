Nelle scorse settimane sono trapelate quelle che potrebbero essere le specifiche del primo tablet di Google. Sebbene il nuovo dispositivo sia atteso per l’inizio del 2023, le prime indicazioni sono arrivate durante il Google I/O 2022, evento tenutosi lo scorso maggio. Grazie a delle immagini trapelate in queste ore, è già possibile farsi un’idea sul design con foto reali.

Ecco come sarà il tablet di Google

In un tweet il noto leaker ShrimpApplePro ha pubblicato alcune foto del dispositivo messo in vendita su Facebook Marketplace. Le foto confermano il design che Google aveva svelato qualche mese fa durante la sua conferenza a Mountain View. Allo stesso tempo, le foto danno indicazioni ufficiose sull’interfaccia grafica del dispositivo.

Il tablet viene infatti mostrato con lo schermo acceso e si può scorgere che Google ha deciso di adottare una soluzione di continuità con i Pixel 7, lasciando somiglianze nella UI ma ottimizzandola per la dimensione del tablet. A conferma di ciò, anche lo sfondo impostato sull’esemplare della foto sembra essere in linea con quelli della collezione “Feathers” di Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Dato che il dispositivo è stato appena configurato, è possibile vedere la disposizione delle app di default. Accanto alla barra di ricerca si trovano Gmail, Chrome, YouTube e Foto, mentre gli ultimi due slot sono i suggerimenti delle app che Google pensa possano interessare in quel contesto di utilizzo. La fila superiore è composta da Fotocamera, Maps e Play Store.

Per quanto riguarda il software, si può dare un’occhiata all’app Impostazioni, ottimizzata per tablet e divisa con un doppio pannello per schermi di grandi dimensioni. Il dispositivo in foto è la variante da 256 GB, mentre la batteria è al 70% e l’autonomia è stimata in poco meno di 16 ore.

Nel frattempo, grazie a questa fuga di notizie, è possibile un’occhiata al Charging Speaker Dock (stazione di ricarica) del tablet Pixel che riprende la base del Nest Hub Max. È poi presente una foto posteriore del Pixel Tablet collegato al dock, in cui si può notare la porta USB-C sul bordo sinistro, affiancata dalle griglie degli altoparlanti. Nonostante le foto siano sfocate, è possibile notare come le cornici del tablet dello schermo siano nere e la parte posteriore sia di un colore altrettanto scuro, presumibilmente nera come le cornici. A ottobre, Google aveva dichiarato che il rivestimento in nano-ceramica, che cerca di imitare la texture della porcellana, sarebbe stato disponibile in una serie di colorazioni.

Quando verrà presentato Google Pixel Tablet

La presentazione ufficiale di Google Pixel Tablet non ha ancora una data definita ma è stata promessa per l’inizio del 2023. Date le foto reali svelate, è probabile che manchi davvero poco. Non ci resta che aspettare per ulteriori specifiche o per la presentazione ufficiale.