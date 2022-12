Il Material You era stato adottato da Google come nuovo design language a partire da Android 12 per essere poi ulteriormente affinato con Android 13 e mese dopo mese il colosso di Mountain View lo ha implementato sui propri app e servizi per Android, con l’esempio più recente rappresentato da Nearby Share (noto anche come Condivisione nelle vicinanze).

Nearby Share su Android abbraccia il Material You

Dopo aver ritoccato la propria applicazione principale nel segno del Material You, Big G sta facendo lo stesso con Nearby Share. In particolare, la novità grafica si inserisce nel solco dell’aggiornamento di sistema di Google di dicembre 2022 (di cui vi abbiamo già parlato in due articoli dedicati) e verrà resa effettivamente disponibile con l’installazione di Google Play Services v22.49. Il roll out di tale versione è partito qualche settimana fa, tuttavia ancora non si registra una diffusione particolarmente ampia.

Del rinnovamento grafico di Nearby Share con il Material You si era già parlato poco più di un mese addietro e le novità degne di nota sono davvero poche. In particolare, nella schermata “Ricerca di dispositivi nelle vicinanze”, vengono rimosse linee di separazione, lasciando un’unica pagina pulita. Al contempo, l’onda da sinistra a destra che segnala la ricerca in corso cede il posto a forme più in linea con il nuovo design language, che vengono mostrate ripetutamente dietro all’avatar di profilo dell’utente. Google ha anche aumentato la dimensione del fonte per tutto il testo presente nella schermata, mentre il link “Ti serve aiuto per la condivisione?” posizionato nella parte bassa della schermata è ora accentrato e non più spostato sulla sinistra; nella parte alta, accanto al nome dell’app, fa la propria comparsa l’icona dell’app. Infine, il contenuto condiviso dall’utente viene inserito in un rettangolo dai bordi arrotondati posto al di sopra dell’immagine del profilo. Le maggiori dimensioni dell’anteprima rendono più agevole il riconoscimento del contenuto.

A detta di Google, Nearby Share dovrebbe essere anche diventato più veloce nella ricerca di dispositivi nelle vicinanze.

Come ottenere Nearby Share in Material You

Il rinnovamento grafico di Nearby Share verrà reso disponibile sui dispositivi Android tramite un aggiornamento lato server. Google sta rilasciando la versione 22.49 di Play Services, che il vostro smartphone dovrebbe installare in modo automatico (in alternativa, potete sempre cliccare sul badge sottostante per farlo manualmente dal Google Play Store).

Potrebbe interessarti anche: Non volete far sapere a Google dove siete? Ecco come disabilitare la condivisione della posizione