Il team di sviluppatori di Google è impegnato in un lavoro senza sosta di miglioramento delle varie applicazioni del colosso di Mountain View e ciò non riguarda soltanto l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei vari bug riscontrati ma anche l’implementazione di più o meno piccole modifiche grafiche.

Per quanto riguarda la principale app di Google, alcune delle sue parti sono già state modificate per introdurre lo stile di design chiamato Material You e pare che gli sviluppatori siano ora al lavoro per modificare l’interfaccia anche della sezione dedicata alla ricerca.

Come cambia l’app Google con il nuovo design

Lo staff di 9to5Google nell’ultima versione disponibile dell’app Google è riuscito ad attivare la nuova interfaccia, scoprendo così come cambierà il suo design per adeguarsi al linguaggio di Material You.

La schermata inizia con una barra inferiore Material You che utilizza indicatori a forma di pillola per mettere in risalto quale scheda l’utente sta attualmente visualizzando, con un design che ricorda quello precedente e che potrebbe essere cambiato prima del rilascio del restyling per tutti gli utenti.

Al momento, inoltre, pare non sia supportato il colore dinamico, funzionalità che dovrebbe essere invece presente quando la modifica sarà completata.

A seguire a confronto l’attuale interfaccia (schermate in modalità scura) e quella nuova (schermate in modalità chiara):

Il linguaggio di design Material You viene introdotto anche nel menu delle Impostazioni dell’app Google, che assume un aspetto che ricorda quello del menu delle Impostazioni di sistema, con lo spazio per l’intestazione più grande, una barra di ricerca a forma di pillola con maggior risalto e una migliore spaziatura per le varie sezioni sottostanti.

A seguire il confronto tra l’interfaccia attuale e quella nuova:

Questa riprogettazione in stile Material You è ancora in fase di sviluppo e potrebbe passare ancora molto tempo prima che il team di sviluppatori di Google la renda disponibile per tutti gli utenti.