Nella giornata di oggi, OPPO, in occasione dell’evento annuale OPPO INNO DAY 2022 a tema “Empowering a Better Future“, ha presentato diverse novità tecnologiche che andranno ad arricchire l’offerta di prodotti e servizi dell’azienda nel corso del prossimo futuro. Le nuove tecnologie di OPPO si concentrano su quattro settori chiave: smart entertainment, smart productivity, smart health e smart learning. Ecco tutti i dettagli sulle novità di casa OPPO:

INNO DAY 2022: tante novità tecnologiche al debutto per OPPO

Nel 2021, con l’obiettivo di sviluppare nuove tecnologie nel settore smart health, OPPO ha istituito l’OPPO Health Lab. La volontà di aiutare gli utenti a intraprendere stili di vita sani porta oggi alla nascita di un nuovo sub-brand di assistenza sanitaria smart: OHealth. In occasione dell’INNO DAY 2022, inoltre, OPPO ha presentato il primo prodotto del nuovo marchio: OHealth H1.

Si tratta di un dispositivo che include sei diverse funzioni di monitoraggio della salute destinate all’uso familiare: la misurazione dell’ossigeno nel sangue, l’ECG, l’auscultazione di cuore e polmoni, la frequenza cardiaca, la temperatura corporea e il monitoraggio del sonno. OHealth H1 è un dispositivo molto leggero (pesa appena 95 grammi) con bordi arrotondati e un design ovale concentrico che punta ad essere facile da usare per tutti gli utenti.

Tra le novità tecnologiche di OPPO c’è anche il secondo componente della famiglia MariSilicon: si tratta del nuovo SoC audio Bluetooth MariSilicon Y che utilizza l’avanzata tecnologia di processo N6RF e introduce il nuovo Pro Bluetooth Pack sviluppato in proprio dall’azienda che aumenta la larghezza di banda Bluetooth del 50% rispetto alle soluzioni più avanzate presenti sul mercato. Questa soluzione è dotata della tecnologia codec URLC e di una NPU dedicata con una potenza di calcolo fino a 590 GOPS. MariSilicon Y è in grado di trasmettere un audio lossless ultra-chiaro a 24 bit/192 kHz via Bluetooth.

La gamma di novità di OPPO include anche gli OPPO Air Glass 2, nuovo dispositivo per la realtà assistita AR dal peso di appena 38 grammi. Il dispositivo include la prima lente a guida d’onda diffrattiva SRG al mondo sviluppata da OPPO che supporterà anche la correzione della vista. Gli OPPO Air Glass 2 possono effettuare telefonate e traduzioni in tempo reale, convertire la voce in testo e accedere a strumenti di navigazione, aiutando le persone con varie funzionalità smart.

Il commento di OPPO

Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO, sottolinea: “Quando ci troviamo di fronte alle sfide che l’industria tecnologica sta affrontando, crediamo che l’unica strada da percorrere sia quella di continuare a innovare e superare nuovi confini. Guidati dalla nostra brand proposition ‘Inspiration Ahead’, vogliamo continuare a offrire agli utenti prodotti e tecnologie di qualità sempre superiore, in grado di fornire strumenti che consentano a tutti di avere una vita più smart. In questo senso, collaboreremo inoltre con un maggior numero di partner per andare incontro a un futuro migliore grazie a un’innovazione virtuosa, creando sempre più esperienze connesse e smart.”

