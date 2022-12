La serie N della famiglia Oppo sta per essere aggiornata. Nella giornata di oggi, giovedì, 15 dicembre, verranno presentati ufficialmente al pubblico – per il momento saranno disponibili sono in Cina – i due nuovi pieghevoli Oppo. Si tratta di un aggiornamento dei precedenti modelli: infatti i nuovi dispositivi si chiameranno rispettivamente Oppo Find N2 per il pieghevole classico e Oppo Find N2 Flip per il modello ‘clamshell’, meglio conosciuto come ‘a conchiglia’.

Nonostante la presentazione debba ancora avvenire, sono stati resi pubblici i leak dei due nuovi smartphone in un tweet di SnoopyTech, noto leaker di Twitter.

Oppo Find N: render e specifiche

Il nuovo Oppo Find N2 sarà simile come dimensioni al suo predecessore Oppo Find N. Come si può notare dalle immagini, il nuovo pieghevole della casa sembra avere, una volta aperto, un design più squadrato rispetto al Find N. Quest’ultimo, infatti, abbiamo imparato a conoscerlo per le sue forme più tondeggianti. Un cambio di passo sottile che però fa capire quanto l’azienda cinese ci tenga ai dettagli.

Anche il modulo fotocamera è stato modificato, in linea con la recente famiglia Oppo Find X, in particolare il modello top di gamma Oppo Find X5 Pro. Nell’isola che ospita le tre fotocamere si può notare il logo Hasselblad che conferma ancora una volta la collaborazione col noto marchio di fotografia e che per la prima volta troviamo sui pieghevoli della serie N.

Parlando di specifiche tecniche, secondo la certificazione TENAA l’Oppo Find N2 misurerà 132,2 × 72,6 × 14,6 mm con un peso di 237 grammi. Questo dimostra quanto la casa abbia lavorato per cercare di rendere più portabile possibile lo smartphone, infatti si tratterebbe del pieghevole più leggero sul mercato attualmente.

La certificazione indica che il display esterno sarà di 5,54 pollici con una risoluzione di 2120 x 1080 pixel. L’ampio display interno invece misurerà 7,1 pollici con una risoluzione di 1920 x 1792 pixel. Entrambi i pannelli saranno dotati di tecnologia AMOLED con una riproduzione di 16 milioni di colori. Lo smartphone sarà equipaggiato dall’ultimo processore top di gamma di Qualcomm visto sui più recenti smartphone di fascia alta, lo Snapdragon 8+ Gen 1 con una frequenza di 3,00 GHz.

Le fotocamere disponibili saranno cinque in totale: tre sul retro, di cui la principale da 50 megapixel, l’ultragrandangolare da 48 megapixiel e uno zoom ottico 2x da 32 megapixel. Le altre due fotocamere saranno quelle interne, entrambe da 32 megapixel poste su entrambi i display. Il device, come di consuetudine per gli ultimi smartphone, avrà una doppia batteria 1735 mAh + 2685 mAh. Di fatto, si tratterà di una batteria con una capacità di 4500mAh.

Sarà disponibile con tre tagli di RAM e due di memoria interna: 8/12/16 GB di RAM e 256/512 GB di storage. I colori disponibili per questo modello saranno tre: bianco, nero e verde.

Oppo Find N2 Flip: render e specifiche

Per quanto riguarda l’Oppo Find N2 Flip, le immagini mostrano un ampio display secondario sul retro che permetterà all’utente di consultare le notifiche da tutte le app installate sul dispositivo, le chiamate in arrivo e potrà anche essere sfruttato come supporto per scattare i selfie con più facilità con la fotocamera posteriore. Questo è un enorme vantaggio perché permetterebbe l’utilizzo della qualità delle fotocamere posteriori anche per gli autoscatti, fino a ora possibili solo con la fotocamera frontale con gli smartphone classici. In questo caso, lo sblocco con l’impronta digitale è presente sul pulsante di accensione e non sotto al display.

Passando alle specifiche tecniche, sempre secondo la certificazione TENAA il Find N2 Flip misurerà 166,2 × 75,2 × 7,45 mm con un peso di 191 grammi. Il display esterno avrà una dimensione di 2,26 pollici e una risoluzione di 720 x 382 pixel. Il display interno sarà di 6,8 pollici con una risoluzione di 2520 x 1080 pixel. Anche in questo caso, entrambi i pannelli saranno dotati di tecnologia AMOLED con una riproduzione di 16 milioni di colori. Cambia però il processore adottato: si tratta infatti del nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2 con una frequenza massima di 3,20 GHz, SoC che sarà presente sui top di gamma del 2023.

Il dispositivo sarà disponibile in tre tagli di memoria e di spazio interno: 8/12/16 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage. Passando al reparto fotografico, l’Oppo Find N2 Flip sarà dotato di una doppia fotocamera sul retro: una principale da 50 megapixel e una ultragrandangolare da 8 megapixel. La fotocamera interna sarà di 32 megapixel. Parlando di autonomia, anche qui ci sarà un sistema a doppia cella, con una capacità di 3040 mAh + 1150 mAh, per una capacità totale di 4300 mAh. L’Oppo Find N2 Flip sarà disponibile in tre colorazioni: nero, oro e viola.