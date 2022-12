La sicurezza sulle piattaforme social pare non essere mai abbastanza a causa della natura dinamica delle stesse e dell’enorme mole di utenti da cui ogni giorno sono frequentate. Instagram, in particolar modo, è costantemente al lavoro su soluzioni per arricchire la propria esperienza utente – e recuperare terreno su TikTok in fuga – prestando un occhio di riguardo al tema della salvaguardia degli utenti e dei loro dati sensibili.

In tal senso, le ultime settimane sono state ricche di novità per il social di Meta il quale ha introdotto nuove funzioni per tentare di affossare Twitter, riesumato funzioni vintage e rinnovato la propria interfaccia web. Ebbene, nella giornata di oggi, la piattaforma con a capo Adam Mosseri ha condiviso sul proprio blog alcune importanti novità riguardo la sicurezza dei profili personali degli utenti.

Per recuperare un account si potrà fare affidamento sui propri amici

In aggiunta agli attuali metodi di protezione del proprio account, Instagram introduce un hub dedicato alla risoluzione dei problemi riguardanti l’accesso al proprio profilo. Si tratta di una sezione del sito dell’app, raggiungibile all’indirizzo Instagram.com/hacked sia da mobile che da desktop, all’interno della quale seguire una serie di passaggi per recuperare l’accesso al proprio account. I problemi di accesso trattati dall’hub possono variare dall’occasionale smarrimento della password, alla perdita dell’accesso al proprio metodo di autenticazione a due fattori fino all’hackeraggio del profilo.

La novità più interessante in questo ambito è la possibilità di recuperare il proprio account chiedendo aiuto ai propri amici stretti. All’interno dell’hub di sicurezza l’utente potrà scegliere due amici fidati i quali avranno 24 ore di tempo per rispondere alla richiesta dell’amico confermandone l’identità e contribuendo a recuperarne il profilo tramite il reset della password. Nel caso in cui non dovessero rispondere o dovessero farlo negativamente, il social mette a disposizione un altro tentativo con due nuovi amici.

Le spunte blu tornano protagoniste, questa volta però su Instagram

Se avete seguito le turbolente vicende legate al nuovo Twitter di Elon Musk e ai metodi di verifica dei propri utenti, sapete che le spunte blu sono salite agli onori della cronaca per via del nuovo Twitter Blue il quale, in sintesi, assegna una spunta blu a tutti gli abbonati. Come prevedibile, tale situazione ha finito per creare confusione nei metodi di verifica degli account e ha portato il social a scegliere colori diversi in base alle categorie di profili da verificare.

Su Instagram la situazione legata ai segni blu della discordia è molto più pacifica ma, nonostante questo, il social ha intenzione di incrementarne la presenza all’interno della propria interfaccia allo scopo di permettere agli utenti di riconoscere a colpo d’occhio gli account verificati. In virtù di questo cambiamento, ora le spunte blu saranno presenti nelle Stories, nei messaggi diretti e nel feed principale oltre che sui profili.

Qualora voleste scaricare la versione più recente dell’app di Instagram per Android o controllare di aver ricevuto l’aggiornamento sarà possibile visitare il Google Play Store: la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante.

