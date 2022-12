Google è solita lavorare sodo su alcuni suoi servizi, YouTube è sicuramente tra questi infatti rispetto ad altre creature dell’azienda beneficia maggiormente di attenzioni da parte del colosso; di recente abbiamo visto l’implementazione delle emoticon personalizzate, ma Google sa di doversi guardare le spalle perché ci sono diversi concorrenti intenzionati a spodestare la sua piattaforma video dal trono (ad esempio TikTok con la recente aggiunta dei video in modalità orizzontale a schermo intero). Questa volta Google pesca nel passato, avviando la fase di test di una funzione già introdotta, nella versione web, circa tre anni fa: stiamo parlando della funzionalità “Aggiungi alla coda“.

Google inizia il test della funzione “Aggiungi alla coda” nell’app YouTube per Android e iOS

Attualmente YouTube fornisce due possibilità per salvare dei contenuti da visionare in un secondo momento, si tratta delle opzioni “Salva per guardare più tardi” e “Salva nella playlist“: entrambe però si occupano principalmente di salvare i contenuti scelti dall’utente nella sua libreria, operazione che diventa permanente qualora non si provveda in seguito ad eliminare tali contenuti dalla lista uno per uno.

Una funzione più temporanea rispetto a quelle sopra citate è rappresentata da “Aggiungi alla coda”, funzionalità come già detto disponibile da un po’ nella versione web; ora anche le applicazioni mobili di YouTube per Android e iOS iniziano a ricevere tale funzionalità in test. Il classico pulsante dedicato al menù posizionato accanto ai video (quello con i tre puntini) accoglierà una nuova voce “Riproduci l’ultimo in coda” in cima all’elenco delle opzioni disponibili; selezionandolo, YouTube creerà una coda nella parte inferiore dello schermo, dando facoltà all’utente di riorganizzare l’ordine di visualizzazione, di rimuovere alcuni contenuti nonché di avviare la riproduzione in ordine casuale. Selezionando un nuovo contenuto per la riproduzione, questo verrà automaticamente aggiunto alla coda.

Attualmente il test della nuova funzione, che dovrebbe durare fino al 28 gennaio, è disponibile solo per gli utenti abbonati a YouTube Premium, per attivarla è sufficiente cliccare sull’icona del proprio profilo in alto a destra, scegliere Impostazioni e poi Prova nuove funzioni. Al momento non è chiaro se la funzionalità verrà distribuita a tutti gli utenti alla fine della fase di test, non ci resta che attendere per scoprirlo.

