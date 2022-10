Non è un segreto che le piattaforme social prendano spunto, per così dire, l’una dall’altra ma solitamente siamo abituati a vedere operazioni di questo tipo sulle nuove funzionalità, magari da poco introdotte da una piattaforma concorrente. A volte però, nulla vieta che si possa prendere spunto anche da idee del passato, ed è proprio quello che sta facendo Instagram ispirandosi a Myspace.

Instagram testa una funzione per aggiungere una canzone ai profili, in stile Myspace

Alcuni di voi sicuramente ricorderanno Myspace, piattaforma social molto in voga nei primi anni 2000 che offriva agli utenti diverse interessanti funzionalità tra cui, ad esempio, la possibilità di personalizzare il proprio profilo tramite script HTML, o aggiungere un brano musicale alla propria pagina che veniva riprodotto automaticamente.

#Instagram is working on the ability to add a song to your profile 👀 pic.twitter.com/zX2jIlZLzc — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 17, 2022

Come potete notare dal tweet qui sopra, sembra che Instagram stia testando una funzione simile, dando all’utente la possibilità di associare un brano musicale al proprio profilo. Le informazioni non sono molte al momento, ma è probabile che a differenza di quanto accadeva con Myspace, qui la canzone non partirà in automatico all’apertura del profilo; più probabilmente potrebbe trasformarsi in un collegamento alla canzone preferita, o qualcosa del genere.

Al momento la funzione è in fase di test, ma ciò non significa necessariamente che verrà rilasciata ad un pubblico più ampio in futuro, potrebbe tranquillamente rivelarsi un esperimento interno e non vedere mai la luce; non possiamo fare altro che attendere per scoprirlo.

