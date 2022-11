Il capo di Instagram Adam Mosseri ha preso la parola nella giornata di ieri per dare una serie di annunci interessanti per il presente e per il prossimo futuro della piattaforma: da una parte le attesissime novità per i creator di cui vi abbiamo parlato proprio ieri in un articolo dedicato, dall’altra il rinnovamento grafico della versione web del popolare social network.

Per quanto riguarda la parte relativa ai creator — e agli account business —, giusto ieri la controllata di Meta aveva annunciato il rilascio del tanto atteso strumento per la pianificazione dei post e dei Reel, presentando nella stessa sede anche i nuovi Achievements volti a premiare l’impegno dei creator più attivi sulla piattaforma. La comunicazione di Mosseri, invece, è rivolta a tutta la platea degli utenti di Instagram, con particolare riferimento a coloro i quali non si accontentano di utilizzare le app mobile e anzi vi accedono anche tramite browser web.

Instagram per il web si rinnova: nuovo design

Il capo della piattaforma ha preso la parola tramite i propri canali social per illustrare brevemente il portato delle novità introdotte. A quanto pare, ci sono numerosi utenti che ogni giorno scelgono di accedere ad Instagram proprio via web a fini di multitasking ed è da questo dato che è nata la decisione di rinnovare il design di Instagram.com.

Il nuovo design viene descritto da Mosseri come più pulito, più rapido e user-friendly. In aggiunta a questo, il layout è stato riorganizzato per sfruttare al meglio gli spazi più ampi dei monitor dei computer. A detta di Mosseri, l’obiettivo ultimo perseguito attraverso quest’opera di rinnovamento del client web è quello di offrire agli utenti un’esperienza sullo stesso livello se non addirittura migliore di quella dell’app ufficiale (non che ci voglia molto, se il riferimento è l’app per Android [n.d.r.]).

Date un’occhiata ai seguenti screenshot oppure visitate direttamente Instagram.com e fateci sapere se secondo voi l’obiettivo dichiarato è stato raggiunto oppure no.

Come aggiornare Instagram e provare le novità in anteprima

La versione più recente dell’app di Instagram per Android, che permette di sfruttare tutte le funzioni già disponibili per tutti, è scaricabile comodamente dal Google Play Store: la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Qualora siate interessati a provare le novità in anteprima, potete ricorrere al Programma Beta dell’app, disponibile sempre attraverso la pagina dell’app sul Google Play Store o anche tramite questo link. Qualora il programma beta fosse al completo, è possibile scaricare e installare i pacchetti APK attraverso il portale APKMirror (la pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).

