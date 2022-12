Nonostante l’enorme successo di Instagram, il suo team di sviluppatori è impegnato in un lavoro continuo volto a migliorare la piattaforma e a introdurre nuove funzionalità: la concorrenza, infatti, è sempre più agguerrita e non è possibile concedersi delle soste.

E così nelle scorse ore il team del social network ha annunciato le Note, ossia una funzionalità definita come un nuovo modo per condividere i propri pensieri e vedere cosa stanno facendo gli amici: si tratta di brevi post, della lunghezza massima di 60 caratteri, che possono contenere soltanto testo ed emoji.

Come funzionano le Note di Instagram

Per pubblicare una nota è sufficiente andare in cima alla propria casella di posta, selezionare le persone desiderate e la nota apparirà nella parte superiore della loro casella di posta per 24 ore mentre le loro eventuali risposte arriveranno come messaggi diretti.

Il team di sviluppatori spiega che durante il periodo di test di questa nuova funzionalità è emerso che alle persone piace avere un modo semplice e immediato per condividere ciò che hanno in mente e avviare conversazioni.

E in effetti la nuova funzionalità sembra avere le potenzialità per garantire agli utenti tante conversazioni simpatiche e utili: dalla richiesta di consigli alla condivisione di ciò che stanno facendo, infatti, le Note di Instagram sembrano essere la soluzione ideale.

Ma il team di Instagram ha anche altre novità in arrivo (al momento sono in fase di test), come il miglioramento delle Storie con un modo più semplice e immediato per la condivisione dei contenuti attraverso gli amici e la funzionalità Candid, ossia un nuovo modo per catturare e condividere momenti dal vivo in una storia che è visibile solo a coloro che condividono anche i propri momenti.

Tra le altre novità in arrivo vi sono i Profili di Gruppo (funzionalità che consentirà di condividere post e storie in un profilo dedicato e condiviso con gli amici) e le Raccolte collaborative (soluzione studiata per consentire alle persone di connettersi con gli amici per gli interessi condivisi, salvando i post in una raccolta collaborativa).

Appuntamento alle prossime novità.