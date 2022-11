Il team di sviluppatori di Sony ha annunciato di avere dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta Android 13 su Sony Xperia 1 IV e Xperia 5 IV. Si tratta di una notizia che potrebbe stupire i possessori di questi due smartphone, soprattutto se si considera che il produttore nipponico non rientra tra le aziende più veloci a rilasciare gli upgrade del sistema operativo mobile di Google.

Sony Xperia 1 IV e Xperia 5 IV abbracciano Android 13

Allo stato attuale i dettagli relativi alla procedura di aggiornamento di questi due smartphone sono piuttosto scarsi, in quanto il produttore si è limitato ad annunciare sulla pagina ufficiale su Facebook di avere dato il via al roll out.

Non sappiamo, pertanto, se l’aggiornamento sia in fase di rilascio a livello globale o se soltanto in alcuni mercati selezionati né quanto grande sia il firmware o quali novità vengano introdotte.

Ricordiamo che Android 13 si basa sul linguaggio di progettazione Material You e può contare tra le altre cose su varie opzioni di personalizzazione di temi, colori e icone. Introduce, inoltre, aggiornamenti per il Benessere Digitale e la sicurezza, la possibilità di impostare lingue diverse per app diverse, miglioramenti per le autorizzazioni e altre funzionalità.

Probabilmente nei prossimi giorni il produttore nipponico fornirà ulteriori informazioni al riguardo ma i possessori di questi smartphone possono effettuare un controllo manuale per verificare la disponibilità dell’aggiornamento.

Ricordiamo quelle che sono le principali caratteristiche di Sony Xperia 1 IV:

display 21:9 OLED da 6,5 pollici con risoluzione 4K HDR, refresh rate a 120 Hz, vetro Gorilla Glass Victus fronte/retro

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 12 megapixel (24 mm, 1/1.7″, OIS, AF), sensore da 12 megapixel (zoom ottico 85-125 mm, 1/3.5″, 120 fps, OIS, AF), sensore da 12 megapixel (1/2.5″, 120 fps, AF) e 3D iTOF

fotocamera anteriore da 12 megapixel (1/2.9″)

connettività 5G, Wi-Fi 6E

speaker stereo, porta per jack audio da 3,5 mm, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio

certificazione IP65/68 contro acqua e polvere

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 30 W e ricarica wireless

dimensioni: 165 x 71 x 8,2 mm

peso di 185 grammi

Queste, invece, sono le principali caratteristiche di Sony Xperia 5 IV:

display 21:9 OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz (50% Brighter, Real-time HDR drive)

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile fino a 1 TB (microSDXC)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 12 megapixel (1/2,5″ 120 FPS f/2,2 AF), sensore da 12 megapixel (1/1,7″ 120 FPS f/1,7 1,8µm AF OIS) e sensore da 12 megapixel (1/3,5″ 120 FPS f/2,4 AF OIS)

fotocamera anteriore da 12 megapixel (1/2,9″)

connettività 5G

ingresso jack 3,5 mm, Full-stage stereo speaker, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio, 360 Reality Audio Upmix, Music Pro

batteria da 5.000 mAh (typ) con ricarica rapida e wireless

certificazione IP65/68, vetro Corning Gorilla Glass Victus

dimensioni: 156 x 67 x 8,2 mm

peso di 172 grammi

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon aggiornamento.