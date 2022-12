Il team di sviluppatori di Samsung non è impegnato soltanto nel lavoro di rilascio dell’aggiornamento dei vari device dell’azienda ad Android 13, in quanto ci sono anche le patch di sicurezza mensili da implementare e nelle scorse ore è arrivato il momento di aggiornare Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2, Galaxy S21 FE e Galaxy A51 5G.

.

Samsung Galaxy Z Fold4 riceve le patch di dicembre

Iniziando da Samsung Galaxy Z Fold4, per lo smartphone pieghevole è stato dato il via al rilascio delle patch di sicurezza di dicembre 2022 anche in Europa (già erano disponibili negli Stati Uniti).

Il nuovo firmware, che è contraddistinto dalla sigla F936BXXS1BVKC e ha un “peso” di 353 MB, introduce la risoluzione per 93 vulnerabilità scovate negli smartphone del colosso coreano.

Tra le novità introdotte non dovrebbero mancare la risoluzione di qualche bug e il miglioramento generale del sistema.

Le patch di dicembre anche per i Samsung Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Z Fold2

Le patch di sicurezza di dicembre arrivano anche per altri due modelli pieghevoli di Samsung: stiamo parlando di Samsung Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Z Fold2.

Il nuovo firmware per Samsung Galaxy Z Flip 5G è contraddistinto dalla sigla F707BXXS7IVK7 ed è già stato segnalato in Olanda, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Svizzera, Ungheria e nei Paesi dell’Area Baltica.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy Z Fold2, il nuovo firmware è contraddistinto dalla sigla F916BXXS2IVK7 e la sua disponibilità è stata segnalata in Germania, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria e nei Paesi dell’Area Baltica.

Samsung Galaxy S21 FE si accontenta delle patch di novembre 2022

Per i possessori di Samsung Galaxy S21 FE è stato rilasciato l’aggiornamento che porta le patch di sicurezza di novembre 2022.

Il nuovo firmware è contraddistinto dalla sigla G990BXXS2DVK4 ed è stato segnalato in Austria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Kazakistan, Macedonia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ucraina.

Android 13 sbarca su Samsung Galaxy A51 5G

Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy A51 5G: nelle scorse ore, infatti, è stato dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta su tale smartphone Android 13 e l’interfaccia One UI 5.

La nuova versione del firmware è contraddistinta dalla sigla A516BXXU5EVL2 ed è stata segnalata in Francia, Svizzera e in alcuni Paesi del Nord Europa.

Oltre alle novità proprie di Android 13 e One UI 5, tale update porta con sé le patch di sicurezza di dicembre 2022.

Come procedere all’aggiornamento

Una volta che l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, gli utenti saranno avvisati con un’apposita notifica.

I più impazienti possono procedere ad un controllo manuale della sua disponibilità, andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione Aggiornamenti software e selezionando Scarica e installa.