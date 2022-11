Nuova tornata di aggiornamenti software rilasciati da Samsung, davvero in grande spolvero in questo periodo, e da Nothing che ha aggiornato il proprio Nothing Phone (1), mantenendo Android 12 (anche se presto potrebbe arrivare Android 13 con il programma beta) ma implementando nuove patch di sicurezza e apportando diversi miglioramenti.

Il produttore sudcoreano, dal canto suo, continua a diffondere Android 13 tra gli smartphone del proprio catalogo, donando la One UI 5 (basata sull’ultima release del robottino verde), sul proprio primo pieghevole a conchiglia della storia, Galaxy Z Flip; inoltre, Samsung ha aggiornato anche i propri recentissimi smartwatch della serie Galaxy Watch5. Scopriamo tutti i dettagli.

Nothing Phone (1) riceve Nothing OS 1.1.7

Sebbene Nothing Phone (1) sia tornato prepotentemente d’attualità un paio di giorni fa sia, a causa di uno spoiler firmato Carl Pei che ha anticipato l’arrivo di un programma beta per Android 13 sul primo smartphone della propria startup, oggi parliamo di un nuovo aggiornamento software che sta raggiungendo in queste ore gli utenti in possesso di questo smartphone.

Nelle scorse ore, infatti, Nothing ha rilasciato Nothing OS 1.1.7 per il Phone (1), un aggiornamento anticipato qualche giorno fa ma che non smuove la versione di Android (ferma, come anticipato in apertura, ad Android 12) ma che introduce le più recenti patch di sicurezza (ora aggiornate a novembre 2022) e che arricchisce il dispositivo con una nuova funzionalità e alcuni miglioramenti lato stabilità e prestazioni generali.

La nuova funzionalità strizza decisamente l’occhio al mondo Apple: infatti, qualora un utente fosse in possesso sia del Nothing Phone (1) che di un paio di AirPods del colosso di Cupertino potrà abilitare una nuova funzionalità dalla sezione “Funzionalità sperimentali” per visualizzare la batteria residua delle cuffie dal telefono.

Oltre a correggere numerosi bug, Nothing OS 1.1.7 apporta miglioramenti alla fluidità del sistema, fa in modo che prestazioni e temperature dello smartphone siano più bilanciate, migliora la qualità dell’audio nella registrazione dei video e guadagna una migliore calibrazione del sensore di carica residua della batteria.

Vi segnaliamo, infine, che qualora foste interessati, Nothing Phone (1) è attualmente in offerta in occasione del Black Friday.

Changelog dell’aggiornamento Nothing OS 1.1.7

New features Now supports battery percentage display for AirPods. You can enable it in Settings – Experimental features.

Improvements Updated to October/November Security Patch. Improved OS fluidity and reduced stutters. Adjusted the thermal threshold to better balance performance and temperature. Improved audio quality when recording videos. More accurate battery status.

Bug fixes Resolved an issue causing WhatsApp notifications to be unresponsive in lockscreen. General bug fixes.



Samsung stacanovista degli aggiornamenti: Android 13 arriva anche sul Galaxy Z Flip

Come anticipato in apertura, Samsung continua a stupire e a rilasciare nuovi aggiornamenti software, probabilmente con l’obiettivo di aggiornare tutti gli smartphone supportati ad Android 13.

Il colosso sudcoreano ha infatti avviato il rilascio dell’aggiornamento alla One UI 5 basata su Android 13 per un altro smartphone del proprio catalogo, ovvero il pieghevole Galaxy Z Flip, che riceve l’aggiornamento immediatamente dopo i parenti stretti Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Z Fold2 5G, al termine di un ciclo beta durato circa un mese.

Lo smartphone riceve qui in Italia il firmware F700FXXUAIVK3, dotato delle patch di sicurezza di novembre. Per avvalorare ulteriormente il gran lavoro svolto da Samsung, è interessante sottolineare che lo smartphone è uscito sul mercato all’inizio del 2020 con la One UI 2.5 basata su Android 10, ha ricevuto la One UI 3 basata su Android 11 all’inizio del 2021 e la One UI 4 basata su Android 12 all’inizio di quest’anno.

Tuttavia, l’aggiornamento ad Android 13 potrebbe essere l’ultimo major update per questo smartphone: la prima generazione di pieghevoli del produttore sudcoreano potrebbe, dunque, avviarsi verso il viale del tramonto.

Nuovo aggiornamento per i Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro

Nonostante gran parte delle risorse di Samsung siano dedicate ai lavori per la distribuzione della One UI 5 basata su Android 13 per i propri smartphone, il colosso sudcoreano sta rilasciando un nuovo aggiornamento per i propri più recenti smartwatch con Wear OS, ovvero Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro.

Stando a quanto riportato su Reddit, la distribuzione di questo nuovo aggiornamento software (contraddistinto dalla versione software R920XXU1AVK7 sul modello base) è stata avviata un paio di giorni fa in diverse regioni.

L’aggiornamento, che pesa circa 500 MB, include una nuova watch face chiamata “Ball”, legata alla Coppa del Mondo FIFA 2022 che si sta svolgendo in Qatar, le patch di sicurezza del mese di novembre 2022, oltre ad apportare miglioramenti alla stabilità e all’affidabilità del sistema. Presto (già nelle prossime settimane), la stessa sorte dovrebbe toccare ai predecessori Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic.

Come aggiornare Nothing Phone (1), Samsung Galaxy Z Flip e i Galaxy Watch5

Gli aggiornamenti di cui abbiamo parlato qui sopra, con o senza Android 13, sono in distribuzione graduale in queste ore, pertanto potrebbe volerci del tempo affinché raggiungano tutti i dispositivi.

Ecco come fare per cercare gli aggiornamenti via OTA e installarli sul vostro dispositivo:

Nothing Phone (1)

Sullo smartphone “trasparente” di casa Nothing, il percorso da seguire è “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”. In caso di esito negativo, potete riprovare dopo qualche ora.

Sul pieghevole di casa Samsung, il percorso da seguire è “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo, potete riprovare dopo qualche ora.

Per aggiornare gli smartwatch di casa Samsung, è sufficiente aprire l’app Galaxy Wearable, entrare nella sezione “Aggiornamento software“ e cliccare su “Scarica e installa”.

