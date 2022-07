È inutile girarci intorno: in un mercato degli smartphone dove tanti prodotti cominciano ad assomigliarsi sempre di più e ad essere sempre meno originali, è sempre una buona notizia l’arrivo di un nuovo brand che cerca di proporre qualcosa di diverso, per questo motivo è comprensibile tutto l’interesse che ha accompagnato la nascita, la presentazione e ora il lancio sul mercato del nuovo Nothing Phone (1), che adesso può essere già acquistato in Italia, anche con l’operatore WINDTRE che ha l’esclusiva nel nostro paese.

24h con Nothing Phone (1) – Video

Nothing Phone (1) non ha solo i LED posteriori

Nothing Phone (1) sembra essere un “buona la prima”. È infatti il primo smartphone dell’azienda ma il livello qualitativo è già molto alto, segno che l’esperienza di Carl Pei (fondatore) maturata in OnePlus è servita.

Nothing dice di essersi ispirata ad Apple per la realizzazione di questo prodotto e infatti lo si nota frontalmente, dove seppur manchi il notch lo schermo è piatto e a filo col vetro, lo si nota sui bordi con un profilo metallico, anche questo piatto e piacevole al tatto, e lo si nota anche in alcuni punti del software come l’applicazione fotocamera, minimalista e molto pratica da utilizzare, proprio come quella degli iPhone.

Archiviate le somiglianze con iPhone passiamo alle peculiarità dove la cover posteriore è completamente trasparente per rendere visibile i componenti interni, disposti a regola d’arte per renderlo quanto più accattivante possibile. In risalto c’è una delle caratteristiche tecniche che rende quasi unico questo prodotto ovvero la ricarica wireless che, sugli smartphone di fascia media è praticamente impossibile da trovare.

Attorno ai principali componenti sono stati disposti poi ben 5 led luminosi bianchi che donano come un’anima a questo prodotto, rendendolo vivo anche quando capovolto a testa in giù. Si illuminano durante la ricarica, durante la ricezione di una notifica, o di una chiamata, oppure si possono utilizzare anche mentre si registrano dei video comportandosi come se fossero un grosso illuminatore ambientale. All’interno delle impostazioni ci sono diverse opzioni per gestirne il funzionamento con una buona dose di personalizzazione.

Nothing Phone (1) con WINDTRE: fino a 300 euro di sconto

Il dispositivo è disponibile all’acquisto in più di 40 Paesi in tutto il mondo (Italia compresa) dal 21 luglio 2022 alle ore 8:00, con prezzi di listino a partire da 499 euro.

I canali di vendita ufficiali di Nothing Phone (1) saranno il sito ufficiale nothing.tech, Amazon.it, ma anche i punti vendita fisici di WINDTRE e il sito ufficiale dell’operatore, anche se soltanto nel taglio da 8 GB + 256 GB (529 euro), in preordine dal 13 luglio 2022 con pagamento a rate o in un’unica soluzione.

Acquistandolo con WINDTRE potrete avere uno sconto complessivo sullo smartphone che varia tra 60 fino a 300 euro, in base alla promozione che si sceglie, facciamo qualche sempio:

con Smart Pack Protect 200 5G (Summer Edition) avrete 200 GIGA, minuti illimitati e 200 sms oltre alla protezione furto inclusa e call center senza attese al prezzo di 16,99€ a cui dovrete aggiungere 10,99€ al mese di Nothing Phone (1) per 30 mesi, con un anticipo di 59,99€ (risparmio di 120€);

avrete 200 GIGA, minuti illimitati e 200 sms oltre alla protezione furto inclusa e call center senza attese al prezzo di 16,99€ a cui dovrete aggiungere 10,99€ al mese di Nothing Phone (1) per 30 mesi, con un anticipo di 59,99€ (risparmio di 120€); con Smart Pack Protect Unlimited 5G Summer Edition con Easy Pay avrete GIGA illimitati in 5G Call Center senza attese, Giga illimitati, Minuti illimitati e 200 SMS al prezzo di 24,99€ al mese a cui dovrete aggiungere 7,99€ al mese di Nothing Phone (1) per 30 mesi, con un anticipo di 59,99€ (risparmio di 210€);

avrete GIGA illimitati in 5G Call Center senza attese, Giga illimitati, Minuti illimitati e 200 SMS al prezzo di 24,99€ al mese a cui dovrete aggiungere 7,99€ al mese di Nothing Phone (1) per 30 mesi, con un anticipo di 59,99€ (risparmio di 210€); con Di Più Unlimited 5G con Easy Pay avrete invece giga illimitati con 5G PRIORITY PASS, Minuti illimitati e 200 SMS 200 Minuti verso l’Estero Call Center senza attese a 29,99 Euro al mese a cui dovrete aggiungere 4,99€ al messe di Nothing Phone (1) per 30 mesi, con un anticipo di 59,99€ (risparmio di 300€).

Ci sono poi numerose altre opzioni anche per Under 30, Over 60 e non solo, potete scoprirle navigando nella pagina dedicata dell’operatore.