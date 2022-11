Nelle scorse ore, seguendo la propria consueta strategia comunicativa, Carl Pei ha sfruttato il social network Twitter per spoilerare Nothing OS 1.5.0, versione del sistema operativo del proprio Nothing Phone (1) basato su Android 13 che non è ancora disponibile né su larga scala né in anteprima, dal momento che l’azienda aveva dichiarato di volersela prendere con la dovuta calma per quanto concerne il rilascio del primo, vero, major update per il proprio smartphone.

Il CEO della startup ha inoltre lasciato intendere che presto dovrebbe arrivare un programma beta, una soluzione che forse potrebbe far calmare i membri della community che hanno creduto in questo progetto, delusi dal ritardo nel rilascio dell’aggiornamento all’ultima release del robottino verde (a differenza di quanto fatto da altri competitor con cataloghi decisamente più affollati).

Carl Pei anticipa Android 13 per Nothing Phone (1)

Torniamo ad occuparci del Nothing Phone (1), il primo smartphone della startup fondata da Carl Pei, ex CEO e co-fondatore di OnePlus, voglioso di portare una ventata di aria fresca nel panorama degli smartphone Android.

Caratterizzato da specifiche di fascia media e da un design iconico che riprende la filosofia del brand emersa sin dal lancio del primo prodotto in assoluto, ovvero le cuffie Nothing Ear 1 (trovate qui la nostra recensione), lo smartphone è stato lanciato lo scorso luglio anche in Italia con a bordo un sistema operativo chiamato Nothing OS, basato su Android 12 e in grado di offrire un’esperienza utente in linea con la versione stock di Android, seppur arricchita con alcune personalizzazioni (prettamente estetiche, ma non solo) messe a punto da Pei e soci, che da allora ha ricevuto numerosi aggiornamenti, ultimo in ordine cronologico l’aggiornamento a Nothing OS 1.1.6 che ha migliorato la registrazione dei video.

Già dal mese di agosto, gli utenti della community hanno cominciato a domandarsi quando sarebbe arrivato Android 13 per il proprio smartphone, domande al quale lo stesso Carl Pei aveva risposto dicendo che “un prodotto è più delle sue specifiche, caratteristiche e numeri di versione”.

Questa frase sembrava lasciare intendere che in Nothing non avessero alcuna fretta di rilasciare il primo major update per il Nothing Phone (1) che, per dovere di cronaca, è stato lanciato con la promessa di tre anni di aggiornamenti Android. Tra l’altro, successivamente era stato annunciato che l’aggiornamento ad Android 13 non sarebbe arrivato prima della fase iniziale del 2023, almeno in forma stabile.

Qualcosa, eppure, sembra muoversi. Tramite un tweet (riportato qui sopra), infatti, è lo stesso Carl Pei a spoilerare qualcosa al riguardo, condividendo un vero e proprio teaser, incarnato da uno screenshot della schermata delle informazioni del proprio smartphone, aggiornato all’inedito Nothing OS 1.5.0 basato su Android 13.

Presto arriverà il programma beta

Seguendo la discussione che si è venuta a creare riguardo questo tweet, è possibile scovare, in particolare, la domanda di un utente che ha chiesto se ci sarà un programma beta, al quale Carl Pei in persona ha risposto, limitandosi ad un “Presto”.

Soon — Carl Pei (@getpeid) November 23, 2022

Evidentemente, Nothing è dovuta correre ai ripari per rispondere alle numerose critiche mosse dai membri dalla community che le criticano tempistiche troppo lunghe nel rilascio dell’aggiornamento ad Android 13 per il Phone (1), premendo sul fatto che l’azienda abbia in catalogo un solo dispositivo, a differenza di altri produttori (seppur decisamente più blasonati e grandi come realtà) che hanno molti smartphone a catalogo e che si sono già mossi per regalare ai propri utenti questo major update del robottino verde.

Nothing OS 1.5.0, dunque, potrebbe essere l’arma di Nothing per cercare di riconquistare i membri più esigenti della propria community e per acchiappare ulteriori potenziali clienti, nonché un aggiornamento che porterebbe sul Phone (1) tutte le novità di Android 13, migliorandone l’esperienza complessiva.

Sebbene Carl Pei non abbia divulgato ulteriori dettagli né sull’inizio del programma beta né sulla natura di tale programma (non sappiamo, infatti, se si tratterà di un programma open beta o closed beta), sarebbe molto interessante se Android 13 arrivasse sul Nothing Phone (1) prima che inizi l’anno nuovo, almeno in versione beta.

