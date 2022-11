Buone notizie per i possessori di Nothing Phone (1), per i quali è in arrivo un aggiornamento che dovrebbe essere in grado di migliorare in modo sensibile le prestazioni dello smartphone per quanto riguarda i video.

Tale update, infatti, sarebbe il frutto di una partnership stretta tra Nothing e IMINT Image Intelligence, volta a integrare le funzionalità del software “Vidhance” in questo smartphone Android.

Ecco come migliorerà Nothing Phone (1) nei video

In particolare, i possessori del primo smartphone di Nothing potranno contare sulla tecnologia Vidhance Video Stabilization Generation 4, grazie alla quale il device dovrebbe essere in grado di registrare video di qualità più elevata e con funzionalità più professionali.

Il software Vidhance funziona insieme al sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine di Nothing Phone (1) per annullare elettronicamente i movimenti indesiderati fotogramma per fotogramma e ciò dovrebbe rendere le registrazioni notevolmente più chiare e nitide, prive degli effetti causati dal tremolio della mano dell’utente mentre tiene lo smartphone.

La tecnologia Vidhance Video Stabilization Generation 4 dovrebbe essere in grado di anticipare in modo accurato il movimento dell’utente e le sue intenzioni e di rimuovere gli artefatti video indesiderati, il tutto preservando la memoria dello smartphone.

Grande soddisfazione per questa partnership è stata espressa dal CEO di Imint, Andreas Lifvendahl, il quale ci ha tenuto a mettere in evidenza gli impegni profusi dalla sua azienda per spingere al massimo i confini della qualità video degli smartphone.

Sarà interessante scoprire i frutti che il connubio tra il comparto imaging di Nothing Phone (1) e la tecnologia video sviluppata da Imint sarà in grado di garantire agli utenti ma chi desidera sfruttare questo smartphone per le varie piattaforme social del momento, come TikTok o Instagram, ha motivo di essere ottimista.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Nothing per scoprire come e quando questa importante novità sarà implementata.