Il Black Friday è arrivato e coinvolge tutto il mercato smartphone: anche il chiacchierato Nothing Phone (1) è, quindi, coinvolto nella girandola di promozioni e offerte che segnano la seconda metà del mese di novembre, fino al Cyber Monday del 28 novembre prossimo.

Durante questo periodo promozionale, gli utenti italiani possono acquistare tutte e tre le varianti del Nothing Phone (1) a prezzo scontato, sia su Amazon che affidandosi agli store fisici e online di WINDTRE, operatore che distribuisce in esclusiva lo smartphone di Nothing per il mercato italiano. Ecco i dettagli completi in merito alla promozione del Black Friday:

Nothing Phone (1) in offerta per il Black Friday: sconti fino al prossimo 28 di novembre

Buone notizie per gli utenti interessati ad acquistare un nuovo Nothing Phone (1), smartphone tra i più chiacchierati del 2022 che, alla prova dei fatti, si è dimostrato in grado di garantire buone performance generali, grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 778G+, con un design che lo rende un vero e proprio unicum per il mercato attuale.

In occasione del periodo di Black Friday, quindi, il Nothing Phone (1) è disponibile a prezzo scontato. Le promozioni si estendono a tutte e tre le varianti dello smartphone (8+128 GB, 8+256 GB e 12+256 GB) con la possibilità di scegliere tra la versione bianca e la versione nera.

Le offerte che partono oggi 18 novembre sono:

Nothing Phone (1) 8+128 GB in offerta a 399 euro

in offerta a Nothing Phone (1) 8+256 GB in offerta a 499 euro

Dal 25 novembre, invece, sarà possibile sfruttare anche una terza offerta:

Nothing Phone (1) 12+256 GB in offerta a 499 euro

Queste offerte sono disponibili in esclusiva su Amazon. Per sfruttarle, quindi, vi basta raggiungere la pagina del Nothing Phone (1) su Amazon, che trovate linkata qui di seguito, e scegliere il modello che preferite acquistare:

>> Acquista il Nothing Phone (1) a prezzo scontato su Amazon <<

In alternativa, c’è l’offerta dedicata da WINDTRE. L’operatore di telefonia mobile, infatti, mette a disposizione la versione 8+256 GB al prezzo di 479 euro. Tale offerta è disponibile sia nei negozi che online. In alternativa, è possibile acquistare lo smartphone a rate, abbinandolo ad una delle offerte WINDTRE di telefonia mobile. Per tutti i dettagli potete fare riferimento direttamente al sito dell’operatore:

>> Acquista il Nothing Phone (1) con WINDTRE <<

Da notare, inoltre, che acquistando il Nothing Phone (1) sarà possibile accedere a un bonus aggiuntivo. L’azienda, infatti, regala un codice sconto del 10% per acquistare a prezzo ridotto gli auricolari Ear (stick). Per ottenere tale codice è sufficiente avere a disposizione il codice IMEI del dispositivo e seguire la procedura online per la richiesta del bonus.

Il Nothing Phone (1) è sicuramente uno degli smartphone più interessanti e, sia nel bene che nel male, chiacchierati del 2022. Il dispositivo può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ supportato da varie combinazioni di RAM e storage e da un display OLED da 6,55 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz.

A completare le specifiche dello smartphone troviamo una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W, un sensore di impronte digitali sotto al display e una doppia fotocamera posteriore con due sensori da 50 Megapixel (di cui uno ultra-grandangolare). A completare il progetto c’è l’esclusivo design della scocca posteriore.

Per saperne come va davvero il Nothing Phone (1) vi consigliamo di dare un’occhiata al video qui di sotto: