Samsung ha da poco aperto il programma One UI 5.0 Beta per Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G in Corea del Sud.

I possessori di uno degli smartphone pieghevoli Samsung di prima generazione in Corea del Sud ora possono testare l’aggiornamento beta di One UI 5.0 sul loro dispositivo scaricando l’app Samsung Members, accedendo all’app utilizzando il loro account Samsung e toccando il banner del programma disponibile nella schermata iniziale dell’app.

Samsung rilascia One UI 5.0 Beta per Galaxy Z Flip e Z Flip 5G Una volta terminato il processo di registrazione, Samsung avviserà gli utenti non appena rilascerà l’aggiornamento One UI 5.0 Beta 1 per il loro smartphone pieghevole, tuttavia gli utenti potranno anche verificare la disponibilità dell’update andando su Impostazioni » Aggiornamento software e toccando la voce Scarica e installa se l’aggiornamento è disponibile. I proprietari di Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G residenti in altri paesi, tra cui Cina, India, Regno Unito, Stati Uniti e Germania, potranno accedere all’aggiornamento beta entro pochi giorni.

One UI 5 introduce Android 13 e un design dell’interfaccia utente rinnovato, un miglioramento di tutte le app stock Samsung e altro.

Qualche giorno fa Samsung ha annunciato Android 13 con One UI 5 in Italia. Ecco la data, i modelli e le novità.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone pieghevoli, la classifica di Ottobre 2022