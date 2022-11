In diverse occasioni sulle nostre pagine avete letto articoli inerenti a problematiche riguardanti Android Auto, il servizio di Google è infatti tristemente noto per tutta una serie di bug; di recente vi abbiamo riportato i problemi con Waze e le manopole di alcuni sistemi di infotainment, ora dopo l’aggiornamento alla versione 8.5 e il rinnovamento dell’aspetto grafico, Big G annuncia di aver risolto alcuni bug.

Gli utenti dovrebbero ora riscontrare meno bug nell’utilizzo di Android Auto

Di recente Google ha condiviso gli ultimi traguardi raggiunti nella lotta ai bug di Android Auto, sul forum di supporto ufficiale del servizio infatti, dove diversi utenti riportano ciclicamente le nuove problematiche riscontrate, di modo che il team del servizio possa non solo essere informato ma anche provvedere a risolverle, il colosso ha elencato tutti i problemi risolti nei mesi di ottobre e novembre.

Come potrete notare addentrandovi nei meandri del suddetto forum, ci sono ancora utenti che lamentano alcune problematiche teoricamente risolte; tuttavia utilizzando un dispositivo aggiornato ad Android 13 e con le ultime versioni disponibili di Android Auto e dell’app Google, non dovreste riscontrare problemi.

Di seguito l’elenco dei bug risolti dal team di supporto:

[Auto] Android Auto utilizza l’altoparlante del telefono per le chiamate anziché l’altoparlante dell’auto: il team di Android Auto ha risolto questo problema. (9/11/2022)

[Auto] Errore “L’app non è compatibile” sui dispositivi Pixel 7: il team di Android Auto ha risolto il problema. (29/10/2022)

[Auto] Icona meteo mancante in alto a destra sul display dell’auto: il team di Android Auto ha risolto questo problema. (29/10/2022).

[Auto] Notifica “Ricerca di Android Auto” su Android 13: il team di Android Auto ha risolto questo problema. (13/10/2022).

[Assistente] La navigazione non si avvia tramite comando vocale: il team dell’Assistente ha risolto questo problema. (10/12/2022).

[Assistente] L’Assistente Google non effettua chiamate in uscita: il team dell’Assistente ha risolto il problema. (7/10/2022).

Insomma come potete notare Google è sempre al lavoro per garantire un servizio che sia il migliore possibile ai propri utenti, risolvendo i problemi che si manifestano, alcuni dei quali anche parecchio fastidiosi. Qualora abbiate avuto a che fare con i bug di cui sopra e non lo abbiate ancora fatto, provvedete ad aggiornare il servizio in questione all’ultima versione disponibile, in questo modo non dovreste più riscontrare i sopracitati malfunzionamenti.

