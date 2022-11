È passato quasi un anno dalle prime indiscrezioni relative a Coolwalk, il nome in codice designato per identificare la nuova interfaccia di Android Auto, e sei mesi dall’annuncio ufficiale, avvenuto a maggio nel corso del Google I/O. Il momento tanto atteso dagli utenti dell’interfaccia Android dedicata alle auto possono finalmente gioire, visto che dopo un lungo silenzio Google ha finalmente annunciato l’avvio della fase di beta testing pubblico.

Android Auto testa il nuovo look

Negli ultimi sei mesi la compagnia di Mountain View ha lavorato duramente senza rilasciare alcuna anticipazione, cercando di dare ascolto ai feedback raccolti dai pochi fortunati guidatori che hanno potuto testare Coolwalk prima del lancio ufficiale. Alcune delle novità sono meno visibili, restando sotto il cofano, ma quelle più evidenti, alcune delle quali sono state anticipate nei mesi scorsi.

Abbiamo il dock che semplifica il passaggio tra le varie applicazioni, con la possibilità di portarle a schermo intero con un solo tocco, la funzione split screen migliorata su tutti i veicoli supportati, un media player più moderno con una serie di raccomandazioni basate sulle preferenze dell’utente e il numero di notifiche sempre visibile in un angolo dello schermo.

La mappa è ora spostata dal lato del guidatore per semplificare la visione delle informazioni necessarie, mentre l’interfaccia multimediale è più comoda da raggiungere per il passeggero ed è decisamente più colorata rispetto alla versione originale, con la possibilità di variare la dimensione in maniera dinamica. Anche la dimensione della finestra dedicata alle mappe può essere ridimensionata, un vero toccasana per quelle auto con modelli dal fattore di forma molto particolare.

Alcune delle novità introdotte con la nuova interfaccia di Android Auto richiamano in maniera più o meno esplicita l’aspetto di CarPlay, l’analoga soluzione sviluppata da Apple, risolvendo così alcune delle criticità che avevano fatto avvicinare la casa di Cupertino.

Come provare Android Auto Beta

Chiunque abbia Android Auto sulla propria vettura può testare la nuova interfaccia, se avete effettuato la richiesta di accesso al programma beta. Al momento le iscrizioni sono chiuse, visto che è stato raggiunto il numero massimo di partecipanti ammessi, ma è possibile che la situazione cambi nelle prossime ore. In alternativa potete provare a scaricare il file APK da APKMirror nei prossimi giorni, non appena la beta sarà disponibile.