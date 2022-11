Con grande ritardo la scorsa settimana Google ha finalmente rilasciato l’attesa riprogettazione “Coolwalk” di Android Auto in versione beta e i bug non potevano mancare, soprattutto perché stiamo parlando di Android Auto, una piattaforma particolarmente tormentata dai bug.

Stando alle segnalazioni pubblicate su Reddit da alcuni utenti, le manopole sugli infotainment con Android Auto non funzionano più come prima, in particolare con Google Maps, inoltre anche Waze non è un granché sulla nuova versione del sistema.

Android Auto compromette le manopole degli infotainment

Dopo gli ultimi aggiornamenti di Android Auto parecchi utenti su Reddit hanno riscontrato un controllo limitato o nullo quando utilizzano la manopola del loro infotainment sprovvisto di display touchscreen. Il problema non sembra riguardare tutti gli utenti e nemmeno tutti i modelli di auto, ma sembra abbastanza diffuso soprattutto se si utilizza Google Maps.

Alcune delle persone hanno infatti scoperto che forzando la chiusura di Google Maps la manopola dell’infotainment torna a funzionare per un certo periodo. In più altri utenti hanno riscontrato che il ripristino di una versione precedente di Google Maps per Android sembra risolvere il problema, quindi Android Auto potrebbe non essere la causa diretta del bug.

Waze non supporta ancora completamente la riprogettazione di Android Auto

Purtroppo l’app Waze non supporta ancora la migliore funzionalità introdotta dalla riprogettazione di Android Auto.

Diversi utenti di Android Auto hanno segnalato su Reddit che la nuova interfaccia Coolwalk non supporta Waze in modalità schermo diviso, ma solo a schermo intero, quindi non è possibile visualizzare tre app contemporaneamente. Oltretutto Waze non supporta la visualizzazione in modalità scheda come Google Maps.

Google non ha ancora fornito una risposta in merito a queste problematiche, ma dovrebbe farsi sentire al più presto visto che sono piuttosto diffuse.

