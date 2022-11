Il team di sviluppatori di Android Auto continua a lavorare al miglioramento di questa piattaforma, i cui utenti attendono con impazienza il rilascio dell’aggiornamento soprannominato Coolwalk, con il quale dovrebbe essere rivoluzionata l’esperienza generale.

E così, tra le novità che verranno implementate ne troviamo anche una che riguarda soprattutto i veicoli che possono contare su un display più piccolo: gli utenti, infatti, potranno fare affidamento su una nuova opzione per la barra delle applicazioni.

Una piccola e comoda novità in arrivo su Android Auto

In pratica, con Coolwalk gli utenti Android Auto avranno la possibilità di sfruttare un’apposita opzione per mostrare o nascondere le impostazioni rapide per le applicazioni.

Ciò significa che verranno mostrati vari pulsanti nella barra delle applicazioni a seconda dei casi, come ad esempio quelli per la gestione del brano in riproduzione se c’è un lettore musicale in esecuzione in background oppure le indicazioni stradali se è attiva la navigazione e sullo schermo è aperto il player multimediale.

La nuova opzione nelle impostazioni di Android Auto dovrebbe essere disponibile soltanto per i display con una risoluzione inferiore a Full HD (1080p) mentre in tutti gli schermi con una risoluzione maggiore dovrebbe essere presente la barra delle applicazioni verticalmente sul bordo dello schermo.

Ricordiamo che la nuova interfaccia Coolwak è ancora in fase di test e al momento non vi sono informazioni su quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti Android Auto.

Tra le principali novità che porterà con sé vi sono un’interfaccia semplificata e studiata per ridurre le distrazioni, un player multimediale più moderno, il miglioramento della gestione delle varie app e del passaggio da una all’altra, elementi di design tipici di Material You e la possibilità di ridimensionare la finestra dedicata alle mappe.

