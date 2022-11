Il fine settimana che precede il Black Friday 2022 vero e proprio si sta rivelando piuttosto interessante sotto il profilo delle offerte online riguardanti gli smartphone Android: in risposta alla Settimana del Black Friday di Amazon, lo storico marketplace eBay ha lanciato i suoi Cyber edays, nel contesto dei quali è possibile acquistare a prezzo scontato i migliori smartphone Samsung Galaxy del momento.

Nel caso in cui le offerte prese in esame di seguito non dovessero incontrare i vostri gusti o le vostre esigenze di budget e/o di utilizzo, vi ricordiamo che potete sempre fare riferimento alla nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android per scoprire qualche soluzione alternativa. Tanto per rimanere in tema di Black Friday, abbiamo già analizzato in lungo e in largo la menzionata promozione Amazon, proponendovi una selezione più ampia, ma anche degli speciali dedicati agli smartphone tra i 200 e i 300 euro, a quelli tra i 300 e i 500 euro e delle selezioni monomarca dedicate a Samsung, Xiaomi, OPPO, Realme, OnePlus e Google. Detto questo, torniamo a noi.

Migliori offerte Samsung Galaxy nei Cyber edays di eBay

La seguente selezione prende in esame unicamente le offerte dalla fascia media a salire, quelle suoi meno interessanti modelli low cost sono state volutamente lasciate fuori in quanto poco interessanti.

Tutte le offerte descritte di seguito fanno parte della promozione Cyber edays del marketplace eBay, che permette di ottenere sconti fino al 70% su una miriade di articoli tecnologici, inclusi ovviamente gli smartphone Android. Tutti i prodotti in sconto si trovano in Italia, mettono a disposizione un’opzione di spedizione gratuita, sono venduti da venditori con feedback positivi molto elevati (maggiori dettagli in ciascuna pagina prodotto) e dispongono della Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”); in diversi casi è presente anche il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Il modello più economico della selezione è Samsung Galaxy A33 5G, di cui vi abbiamo recentemente proposto la nostra recensione: costa 249,99 euro; rimanendo nella fascia media troviamo gli immancabili Samsung Galaxy A52s 5G (di cui trovate a questo link la nostra riprova) e Samsung Galaxy A53 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione), rispettivamente a 299,90 euro e 309,99 euro. Dalla fascia media saliamo ora a quella top, con Samsung Galaxy S22 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) a 589,90 euro e Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (di cui trovate a questo link il nostro confronto con l’acerrimo rivale) in due tagli di memoria, il più economico dei quali costa meno di 900 euro. Per finire, il pieghevole per antonomasia: Samsung Galaxy Z Fold4 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è acquistabile nel taglio base a soli 1.189,90 euro. Ecco tutti i link diretti all’acquisto:

