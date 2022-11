Durante lo Snapdragon Summit 2022, Qualcomm ha presentato ufficialmente il nuovo SoC premium Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, progettato con un’intelligenza artificiale all’avanguardia e atteso su tanti smartphone Android nei prossimi mesi. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche e le specifiche e quali saranno i primi dispositivi a sfruttarlo.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 è ufficiale e punta molto sull’intelligenza artificiale

Qualcomm ha approfittato del Summit 2022 tenutosi alle Hawaii per presentare ufficialmente il suo nuovo SoC di fascia premium, che come previsto prende il nome di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. “La nostra passione è quella di consentire alle persone di fare di più, quindi progettiamo Snapdragon con l’utente al centro. Snapdragon 8 Gen 2 rivoluzionerà il panorama degli smartphone di punta nel 2023“, ha dichiarato Chris Patrick, senior vice president and general manager of mobile handsets di Qualcomm Technologies Inc. “Snapdragon 8 Gen 2 offre un’intelligenza artificiale rivoluzionaria, una connettività senza precedenti e una giocabilità da campioni, consentendo ai consumatori di migliorare ogni esperienza sul loro dispositivo più affidabile.”

Il nuovo chipset è alimentato dal più avanzato Qualcomm AI Engine dell’azienda, per un’intelligenza artificiale innovativa integrata nel sistema. Con il processore Qualcomm Hexagon aggiornato, gli utenti potranno sfruttare un’elaborazione più rapida del linguaggio naturale con traduzioni multilingue, funzioni avanzate per il comparto fotografico e non solo. Tutto questo grazie all’architettura aggiornata, che comprende l’inferenza di micro tile e un acceleratore di tensori più grande, per un aumento delle prestazioni AI fino a 4,35 volte (rispetto ad alcuni modelli con Snapdragon 8 Gen 1).

Si tratta della prima piattaforma mobile Snapdragon con supporto INT4, un rivoluzionario formato di precisione per l’intelligenza artificiale che porta miglioramenti del 60% nell’efficienza energetica (prestazioni/watt) rispetto alla precedente generazione. Qualcomm Sensing Hub integra ora due processori AI e supporta esperienze intuitive che permettono l’attivazione di parole d’ordine personalizzate. Restando sull’AI, gli sviluppatori potranno contare sul Qualcomm AI Studio per dare vita a un numero maggiore di applicazioni di nuova generazione.

Il nuovo SoC offre il primo ISP cognitivo e migliora automaticamente foto e video in tempo reale grazie alla segmentazione semantica: quest’ultima sfrutta una rete neurale AI per rendere le fotocamere consapevoli di volti, tratti specifici, capelli, vestiti, cielo e altri elementi, in modo da poter ottimizzare ogni dettaglio. Naturalmente il chipset è stato ottimizzato per supportare i nuovi sensori d’immagine. Sony è la prima a sviluppare la tecnologia HDR a sovrapposizione digitale quadrupla. Samsung ISOCELL HP3 sarà il primo sensore di immagine da 200 MP ottimizzato per lo Snapdragon 8 Gen 2. Inoltre, si tratta del primo Snapdragon a includere un codec AV1 con supporto per la riproduzione video fino a 8K HDR e 60 fps.

Snapdragon 8 Gen 2 vanta una connettività senza precedenti con 5G, Wi-Fi e ovviamente Bluetooth. A bordo c’è Snapdragon X70 5G Modem-RF System con Qualcomm 5G AI Processor, capace di sfruttare l’intelligenza artificiale per velocità di download e upload superiori, ma anche per miglioramenti nella copertura, nella latenza e nell’efficienza energetica. Si tratta della prima piattaforma Snapdragon con supporto 5G+5G/4G Dual-SIM Dual-Active, che può sfruttare la potenza e la flessibilità di due SIM 5G allo stesso tempo. Con Qualcomm FastConnect 7800, il SoC è in grado di offrire la più bassa latenza con Wi-Fi 7 (con High Band Simultaneous Multi-Link) e doppia connettività Bluetooth, per ottenere il meglio durante lo streaming, anche di giochi.

A tal proposito, il chipset presenta le nuove funzionalità Snapdragon Elite Gaming, tra cui il ray-tracing accelerato dell’hardware in tempo reale per luci, riflessi e illuminazioni realistici. La GPU Adreno aggiornata consente di ottenere prestazioni migliorate fino al 25%, mentre la CPU Qualcomm Kryo offre un’efficienza energetica fino al 40% in più. Restando in tema gaming, i giocatori potranno sperimentare personaggi umani fotorealistici grazie al primo supporto mobile ottimizzato per Unreal Engine 5 Metahumans Framework su Snapdragon. Lato audio, troviamo il supporto alla tecnologia Snapdragon Sound per musica, chiamate e giochi di qualità superiore (la latenza è la più bassa di sempre con 48 ms), per un maggiore coinvolgimento. L’audio spaziale con tracciamento dinamico della testa offre un’immersione completa, e non manca il supporto per lo streaming musicale lossless a 48 kHz.

La piattaforma è protetta da Snapdragon Secure, che integra i più recenti sistemi di isolamento, crittografia, gestione delle chiavi, attestazione e non solo: tutto è stato progettato per proteggere i dati e la privacy dell’utente.

Ecco qualche specifica tecnica diffusa da Qualcomm per il suo Snapdragon 8 Gen 2:

processo produttivo a 4 nm

CPU: Qualcomm Kryo, 1x Kryo (ARM Cortex-X3) Prime core a 3,19 GHz, 1 MB L2 cache, 2x Kryo (ARM Cortex A715) Performance core a 2,8 GHz, 2x Kryo (ARM Cortex A710) Performance core a 2,8 GHz e 3x Kryo Efficiency core a 2,0 GHz; ARM Cortex v9, 8 MB L3 cache

GPU: nuova Adreno con Vulkan 1.3, Snapdragon Elite Gaming, Snapdragon Shadow Denoiser, Adreno Frame Motion Engine, supporto H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8, VP9, 4K HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision, AV1

display: supporto alla risoluzione massima 4K a 60 Hz (anche display esterno) oppure QHD+ a 144 Hz

memorie: LPDDR5X a 4200 MHz, 16 GB

ISP: triplo Spectra ISP a 18 bit, fino a 200 MP per le foto; fino a 108MP con ZSL a 30 fps con fotocamera singola, fino a 64 + 36 MP con ZSL a 30 fps con doppia fotocamera, fino 36 MP con ZSL a 30 fps con tripla fotocamera; filmati fino alla risoluzione 8K HDR a 30 fps, Slow motion fino a 720p e 960 fps; HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, HEVC

modem: Snapdragon X70 5G Modem con velocità fino a 10 Gbps in downlink e fino a 3,5 Gbps in uplink; G NR, NR-DC, EN-DC, LTE, CBRS, WCDMA, HSPA, TD-SCDMA, CDMA 1x, EV-DO, GSM/EDGE, mmWave 8 carriers e 2×2 MIMO, sub-6 GHz 4×4 MIMO

ricarica Qualcomm Quick Charge 5

connettività Wi-Fi 7, 6E, 6 2,4, 5 e 6 GHz con Qualcomm FastConnect 7800; 20/40/80/160 MHz; DBS (2×2 + 2×2), TWT, WPA3, 8×8 MU-MIMO, Bluetooth 5.3, aptX Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive, e LE audio, GPS, Dual Frequency GNSS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS

Per maggiori informazioni dal punto di vista tecnico potete visitare la pagina dedicata.

Quali saranno i primi smartphone Android con Snapdragon 8 Gen 2

La nuova piattaforma mobile sarà adottata da diversi produttori di smartphone Android, tra i quali ASUS, HONOR, Motorola, OnePlus, iQOO, Nubia, OPPO, REDMAGIC, Redmi, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, Meizu e ZTE, con un debutto previsto entro la fine del 2022.

Tra i primi dispositivi potrebbero esserci Vivo X90 Pro+ (che potrebbe arrivare già la prossima settimana), la serie Xiaomi 13, la serie OPPO Find X6, Motorola X40, la serie OnePlus 11, iQOO 11, REDMAGIC 8 Pro, i prossimi ASUS Zenfone e ROG Phone e diversi altri. Entro la fine del 2022 potrebbero già farsi vedere alcuni modelli, ma la maggior parte saranno concentrati nei prossimi mesi e nella prima parte del 2023.

A tal proposito, OPPO ha già comunicato ufficialmente la sua collaborazione con Qualcomm e l’utilizzo del nuovo SoC sui prossimi smartphone della serie Find X. “La collaborazione tra OPPO e Qualcomm Technologies ha raggiunto una nuova fase. Insieme, abbiamo condotto ricerche in diverse aree tecnologiche all’avanguardia che supporteranno lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie innovative sui dispositivi mobile. Grazie alla vasta esperienza di OPPO nel campo della grafica mobile e dell’intelligenza artificiale, e alle potenti capacità del nuovo Snapdragon 8 Gen 2, OPPO e Qualcomm Technologies hanno segnato una svolta nella tecnologia di ray tracing mobile e hanno portato per la prima volta Google NAS sugli smartphone. Non vediamo l’ora di estendere la nostra collaborazione con Qualcomm Technologies per ridefinire l’esperienza degli smartphone e garantire una tecnologia sempre più all’avanguardia a milioni di utenti in tutto il mondo“, ha dichiarato Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO.

Quale smartphone con SoC Snapdragon 8 Gen 2 state aspettando di più?

Potrebbe interessarti: Qualcomm annuncia i SoC Snapdragon 4 e 6 Gen 1 per gli Android di fascia media e bassa