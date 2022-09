Qualcomm rinnova la sua gamma di SoC per smartphone Android con un focus sulla fascia bassa e sulla fascia media. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, l’offerta di chip di Qualcomm registrerà due importantissime aggiunte, destinate a diventare un riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone o di un tablet Android a prezzo contenuto ma in grado, in ogni caso, di offrire ottime prestazioni generali.

Le novità presentate da Qualcomm sono due. L’azienda, infatti, ha annunciato il debutto dei nuovi SoC Snapdragon 6 Gen 1 e Snapdragon 4 Gen 1 che avranno il compito di rilanciare, rispettivamente, la Serie 6 e la Serie 4 per chip di Qualcomm. I primi smartphone con i due nuovi SoC di Qualcomm arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Ecco i primi dettagli sulle proposte dell’azienda.

Qualcomm rinnova la sua gamma di SoC con i nuovi Snapdragon 4 Gen 1 e Snapdragon 6 Gen 1

Grande novità per la gamma Qualcomm che registra il debutto dei nuovi Snapdragon 4 Gen 1 e Snapdragon 6 Gen 1. I due nuovi SoC rinnovano l’offerta di Qualcomm per la fascia bassa e media del mercato Android, promettendo agli utenti la possibilità di accedere a nuove tecnologie e di poter contare su di un miglioramento generale delle prestazioni dei propri dispositivi.

Snapdragon 6 Gen 1

Il nuovo Snapdragon 6 Gen 1 integra un triplo ISP, per migliorare al massimo la resa delle immagini. Gli smartphone con questo nuovo SoC potranno adottare sensori fino a 108 Megapixel e catturare video con HDR computazionale grazie al supporto per i sensori d’immagine HDR sfalsati. Da segnalare l’integrazione del Qualcomm AI Engine di settima generazione che offre un miglioramento fino a tre volte delle prestazioni rispetto al suo predecessore.

Stando ai dati forniti da Qualcomm, inoltre, il nuovo Snapdragon 6 Gen 1 potrà contare su di un rendering grafico fino al 35% più rapido e su di un’elaborazione fino al 40% più veloce rispetto allo Snapdragon 695. Per quanto riguarda il gaming, il nuovo SoC di Qualcomm promette la possibilità di giocare in HDR fino a oltre 60 fps. Per la connettività dati, inoltre, c’è una dotazione davvero completa.

Il SoC di Qualcomm, nome in codice SM6450, è realizzato con processo produttivo a 4 nm e supporta fino a 12 GB di memoria RAM LPDDR5 oltre che l’utilizzo di display con refresh rate di 120 Hz e risoluzione Full HD. Per la ricarica, invece, c’è il supporto al Quick Charge 4+.

Il SoC integra il sistema Modem-RF Snapdragon X62 5G con supporto 5G 3GPP Release 16 e una velocità di download 5G di picco pari a 2,9 Gbps. Presente anche il Qualcomm FastConnect 6700 per il WiFi 2×2 6E, una novità per la Serie 6 dei SoC Qualcomm. Stando alle informazioni fornite dall’azienda, i primi smartphone con Snapdragon 6 Gen 1 arriveranno sul mercato nel corso del primo trimestre del 2023.

Snapdragon 4 Gen 1

A completare la gamma di novità di Qualcomm c’è il nuovo Snapdragon 4 Gen 1 che porta il processo produttivo a 6 nm nella fascia bassa del mercato. Si tratta, infatti, del primo SoC a 6 nm per la Serie 4. Il passo in avanti in termini di performance sarà significativo. Il chip promette una CPU migliorata fino al 15% e una GPU migliorata fino al 10% rispetto allo Snapdragon 480.

Tra le specifiche troviamo il supporto a display con risoluzione Full HD+ e con refresh rate massimo di 120 Hz oltre che alle memorie LPDDR4X e ai supporti d’archiviazione UFS 2.2. Da segnalare anche il supporto al Quich Charge 4+ e alla registrazione a 1080p fino a 60 fps.

Da segnalare la presenza di un triplo ISP e il supporto agli scatti fino a 108 Megapixel. Per quanto riguarda la connettività troviamo la presenza del Modem-RF Snapdragon X51 5G per una velocità di download 5G di picco di 2,5 Gbps e FastConnect 6200 per Wi-Fi 2×2. Qualcomm ha confermato che i primi smartphone con Snapdragon 4 Gen 1 arriveranno sul mercato nel corso del terzo trimestre del 2022 (quindi entro fine settembre).

Il commento di Qualcomm sui nuovi SoC Snapdragon

I nuovi SoC per le Serie 4 e 6 rappresentano un’importante aggiunta alla gamma Qualcomm che punta a rendere sempre più competitiva la sua offerta di chip per il mercato Android. Deepu John, Senior Director, Product Management, Qualcomm Technologies, commenta così il lancio dei nuovi SoC: “Lo Snapdragon 6 e lo Snapdragon 4 forniscono aggiornamenti nelle rispettive serie per consentire miglioramenti nella cattura delle immagini, nella connettività, nell’intrattenimento e nell’IA. Queste nuove piattaforme mobile aiutano i nostri clienti a fornire soluzioni avanzate ai consumatori“.

