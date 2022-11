OnePlus 9 Pro non è più il modello di riferimento del produttore cinese, tuttavia è ancora adesso uno smartphone di tutto rispetto dal punto di vista tecnico, con poco da invidiare ai modelli più nuovi, ed è ancora più appetibile alle luce delle offerte attive su Amazon nel momento in cui scriviamo, che ne rendono possibile l’acquisto ai prezzi più bassi mai visti sulla piattaforma.

Nel caso in cui l’offerta presa in esame di seguito non dovesse incontrare i vostri gusti o le vostre esigenze di budget e/o di utilizzo, vi ricordiamo che potete sempre fare riferimento alla nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android per scoprire qualche soluzione alternativa (tanto per fare un esempio, ieri sono state annunciate le date della promozione Amazon dedicata al Black Friday e l’apertura di una Gallery apposita a Milano).

OnePlus 9 Pro in offerta su Amazon: prezzi più bassi di sempre

Arrivato sul mercato nella prima metà dello scorso anno ad un prezzo di listino che partiva da 919 euro, OnePlus 9 Pro è stato protagonista di diverse offerte online un mese dopo l’altro e, venendo al presente, torna alla ribalta per la seconda volta nel giro di pochi giorni: dopo aver fatto parlare di sé la settimana scorsa per l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 13 con OxygenOS 13 in versione stabile, quest’oggi si segnala per una serie di offerte che portano entrambi i tagli di memoria del dispositivo al prezzo minimo storico su Amazon.

Il prodotto, in tutte le versioni proposte, è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di spedizione Prime senza costi aggiuntivi, eventuale reso gratuito e il solito impareggiabile servizio clienti; solo in un caso caso è prevista anche la possibilità di rateizzare il pagamento del proprio acquisto. Ecco i link alle offerte:

Perché scegliere ancora oggi OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro è ancora adesso uno smartphone perfettamente attuale dal punto di vista tecnico. Non ci credete? Date un’occhiata alla sua scheda tecnica:

schermo Fluid Display 2.0 AMOLED con tecnologia LTPO 20,1:9 da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ di 1.440 x 3.216 pixel (525 ppi) con refresh rate variabile fino a 120 Hz e campionamento del touch fino a 360 Hz, supporto ad HDR10+ ed ai profili colore sRGB e Display P3; luminosità massima di 1.300 nits;

SoC Qualcomm Snapdragon 888 con CPU octa core a 2,84 GHz, GPU Adreno 660 e modem Snapdragon X60 per la connettività 5G; sistema di raffreddamento a camera di vapore che fa uso di strati di grafite e rame;

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1 non espandibile;

connettività, 5G (NSA/SA), 4G/VoLTE, Wi-Fi 6 AC/AX, Bluetooth 5.2 con aptX & aptX HD, LDAC e AAC, GPS a doppia banda, GLONASS, Galileo, BeiDou, NFC, USB Type-C 3.1;

sensori: accelerometro, compasso, barometro, bussola, luminosità, prossimità, temperatura colore, impronte digitali in display, giroscopio;

Android 13 con interfaccia utente OxygenOS 13;

dual SIM, altoparlanti di sistema stereo con equalizzazione Dolby Atmos, codec audio Qualcomm WCD9385, motore per la vibrazione aptica;

quadrupla fotocamera posteriore: sensore principale da 1/1,43″ Sony IMX789 da 48 megapixel (f/1.8) stabilizzato otticamente (OIS) con focale equivalente 23 mm; sensore ultra grandangolare da 1/1,56″ Sony IMX766 da 50 megapixel (f/2.2) con focale equivalente 14 mm; lo stesso sensore è in grado di catturare macro fino a 4 cm dal soggetto; teleobiettivo da 8 megapixel (f/2.4) stabilizzato otticamente (OIS) con zoom ottico 3,3x e digitale fino a 30x, focale equivalente 77 mm; sensore monocromatico da 2 megapixel; registrazione video in 8K a 30 fps, in 4K a 30, 60 o 120 fps, in 1080p fino a 240 fps, super slow motion in 720p fino a 480 fps; stabilizzazione ibrida dell’immagine (OIS+EIS); tre i microfoni dedicati alla cattura dell’audio;

fotocamera frontale Sony IMX471 da 16 megapixel (f/2.4) con messa a fuoco fissa e stabilizzazione elettronica (EIS);

impermeabilità certificata IP68;

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata Warp Charge 65T a 65 watt (10 volt e 6,5 ampere, da 1 a 100% in meno di mezzora), ricarica wireless Warp Charge 50 Wireless a 50 watt (20 volt e 3,25 ampere, da 1 a 100% in 43 minuti con l’accessorio venduto a parte);

dimensioni di 163,2 x 73,6 x 8,7 mm e peso di 197 grammi;

colorazioni: Morning Mist, Pine Green, Stellar Black.

