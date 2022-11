Giornate di fuoco per gli aggiornamenti del robottino, con un Android 13 che sta finalmente arrivando a bordo di tanti modelli sparsi per il mondo. In questo caso tocca a OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e Samsung Galaxy A33 5G, che stanno iniziando a ricevere rispettivamente OxygenOS 13 e One UI 5 stabili. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo in queste ore.

Novità aggiornamento Android 13 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro

A metà settembre OnePlus ha rilasciato la prima beta della OxygenOS 13 basata su Android 13 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, e a distanza di meno di due mesi è arrivato il momento di accogliere la versione stabile. L’ultima distribuzione del robottino sta arrivando a bordo degli smartphone insieme alle patch di sicurezza di ottobre 2022, anche sul mercato europeo.

Le novità sono tantissime e includono sia quelle pensate da Google per il suo sistema operativo sia quelle appositamente sviluppate da OnePlus, come l’Aquamorphic Design ispirato all’acqua (con design fluido, naturale e dinamico), con icone minimal, animazioni rinnovate e un aspetto dai bordi morbidi e arrotondati, ma anche passi avanti nelle prestazioni (con AI System Booster e avanzati sistemi di gestione della memoria), una rinnovata modalità Always-On con una selezione più ampia di schermate, le funzionalità Smart Launcher, Sidebar Toolbox e HyperBoost, la compatibilità con Spatial Audio, Private Safe 2.0 e tanto altro. Rispetto all’ultima beta sono stati risolti alcuni problemi con la tendina delle notifiche (che aveva qualche lag), il pannello dei Quick Settings (bloccato in certe situazioni) ed è stata migliorata la stabilità generale.

Novità aggiornamento Android 13 per Samsung Galaxy A33 5G

Samsung sta veramente impressionando quest’anno: la distribuzione di Android 13 e One UI 5 ha già toccato un bel numero di modelli del produttore, tra i quali il “fratello” maggiore Galaxy A53 5G, e oggi tocca a Samsung Galaxy A33 5G. L’update, “anticipato” giusto ieri, arriva in Europa con il firmware A336BXXU4BVJG, che “rimane” sulle patch di sicurezza di ottobre 2022 (esattamente come avvenuto con praticamente tutti i modelli finora aggiornati).

Le novità includono tante ulteriori possibilità di personalizzazione, con tavolozze dei colori più complete, icone più ampie e più dinamiche (con contrasti migliorati e sfumature sottili), nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura sullo sfondo del pannello rapido, della home e dell’intero sistema, nuovi stili per l’orologio (per la schermata di blocco e non solo), nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili, routine più avanzate, Modalità Sonno, widget impilabili, nuove gesture per il multitasking e la modalità schermo diviso (split screen), nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, novità per l’app Fotocamera (filigrane e non solo) e la Galleria, notifiche più ampie, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo e tanto tanto altro.

L’aggiornamento richiede un download di circa 2 GB, dunque vi consigliamo di procedere all’installazione mentre siete collegati a una rete Wi-Fi. Samsung ha già aggiornato tanti dispositivi ad Android 13, tra i quali le serie Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Note 20 e Galaxy A53 5G. Secondo la tabella di marcia ufficiale saranno tanti altri i modelli a ricevere l’update nelle prossime settimane, inclusi i pieghevoli delle serie Galaxy Z Fold e Z Flip e i primi tablet, partendo dalla serie Galaxy Tab S8.

Come aggiornare OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e Samsung Galaxy A33 5G

Per aggiornare OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro ad Android 13 via OTA potete dirigervi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Per aggiornare Samsung Galaxy A33 5G via OTA potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Se non avete avuto fortuna, potete riprovare tra qualche ora o al massimo giorno.

Potrebbe interessarti: Recensione OnePlus Buds Pro