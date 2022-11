La fine di Google Hangouts è arrivata come da tempo annunciato dal colosso di Mountain View. Il servizio resterà attivo ancora oggi, dopodiché chiuderà definitivamente i battenti.

In una pagina di supporto Google informa che l’app Web di Hangouts accessibile all’indirizzo hangouts.google.com reindirizzerà a quella di Google Chat dopo 1° novembre 2022.

Oggi è dunque l’ultimo giorno per Hangouts, visto che Google ha già chiuso il servizio per le app Android e iOS a luglio, dopo aver rimosso l’app Hangouts dai rispettivi Store a marzo.

Google chiude definitivamente l’app Web di Hangouts

È noto da parecchio tempo che Google avrebbe chiuso l’app Hangouts dopo un lento e inesorabile processo di cessazione del servizio, tuttavia la società si è impegnata per garantire agli utenti una transizione a Google Chat il più semplice possibile.

Per chi teme una potenziale perdita di dati storici, Google ricorda che gli utenti possono esportare la cronologia completa dei dati dal servizio fino al 1° gennaio 2023.

Per la maggior parte delle persone le conversazioni vengono migrate automaticamente da Hangouts a Chat, quindi la transizione dovrebbe essere indolore, tuttavia Google invita gli utenti che desiderano conservare una copia dei dati di Hangouts a utilizzare Google Takeout per scaricare i propri dati prima che Hangouts non sia più disponibile. Le istruzioni sono accessibili qui.

