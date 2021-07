Il destino di Google Hangouts è segnato ormai da tempo e presto gli utenti saranno invitati a effettuare la migrazione verso Google Chat e la nuova versione dell’applicazione per Android ci ricorda che il momento dell’addio si avvicina a grandi passi.

La chiusura da parte di Google di “Hangouts Classic” è stata confermata nel 2018 e il colosso di Mountain View da allora ha iniziato a puntare su Google Chat (servizio noto in precedenza con il nome di “Hangouts Chat”) come alternativa.

Nel corso dei mesi il team di Google si è preparato alla migrazione degli utenti di Hangouts a Google Chat tramite la sua app dedicata o attraverso la nuova esperienza “Workspace for Individuals” di Gmail, conservando in entrambi i casi tutti i vecchi messaggi degli utenti.

Le novità della versione 39 di Google Hangouts

Analizzando il codice della versione 39 di Hangouts per Android, rilasciata nelle scorse ore, lo staff di 9to5Google ha scoperto degli indizi che suggeriscono che il colosso di Mountain View potrebbe essere quasi pronto per chiudere definitivamente l’app: ci sono, infatti, sono nuovi preparativi per la visualizzazione di una “promo” nell’app che incoraggia il passaggio dalla vecchia app Hangouts a Gmail o Google Chat:

È ora di passare a Chat Hangouts non sarà più disponibile, quindi passa subito a Google Chat. Le tue conversazioni recenti di Hangouts sono pronte per te in Chat. Hangouts non sarà più disponibile, quindi passa subito a Chat in Gmail. Le tue conversazioni recenti di Hangouts sono pronte per te in Gmail.

Il messaggio che ciascun utente vedrà dipende da una serie di fattori, come le dimensioni del suo dispositivo e l’eventuale diponibilità per il suo account di Chat in Gmail. Inoltre un avviso apparirà nell’app in modo persistente, così da convincere gli utenti a provare il nuovo servizio.

Tali messaggi non sono attivi ma sembra esserci un codice per implementarli dopo una data che deve ancora essere determinata.

Potete scaricare la versione 39 di Google Hangouts per Android da APK Mirror o dal Google Play Store: