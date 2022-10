Google annuncia ufficialmente una serie di interessanti novità per l’app Google Messaggi, alcune delle quali già anticipate da qualche avvistamento delle scorse settimane. Parliamo infatti delle reazioni ai messaggi, delle risposte dirette, della trascrizione dei messaggi vocali e non solo: andiamo a scoprire tutte le piccole ma utili novità in arrivo in queste settimane.

Che novità per Google Messaggi, dalle reazioni alle risposte dirette, dai promemoria ai video YouTube

Attraverso il suo blog ufficiale, Google ha presentato diverse novità in distribuzione sull’app Google Messaggi in questi giorni e nelle prossime settimane, tutte pensate per migliorare le conversazioni singole o le chat di gruppo tra possessori di dispositivi Android (e in certi casi iOS).

La prima novità, già anticipata le scorse settimane, consiste nelle reazioni ai messaggi SMS e MMS: a inizio anno l’app ha iniziato a visualizzare le reazioni emoji degli utenti iPhone sugli smartphone Android, ma ora è stato fatto un passo avanti, permettendo di reagire con le faccine agli SMS degli utenti di iPhone. Il supporto RCS rimane la soluzione ideale, ma Google sta facendo in modo che gli utenti del robottino possano avere un modo per reagire ai messaggi.

Altra novità è costituita dalle risposte dirette ai messaggi, particolarmente utili nelle conversazioni e nelle chat di gruppo per mantenere un po’ d’ordine. Con RCS attivati, presto sarà possibile tenere premuto su un messaggio e citarlo fornendo una risposta. In più, la casa di Mountain View sta rendendo i messaggi vocali più accessibili: attraverso il machine learning, la funzione Voice Message Transcription è in grado di trascrivere automaticamente i messaggi audio; molto utile nel caso ci si trovi in un luogo rumoroso o affollato. Questa novità è compatibile con Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, la serie Samsung Galaxy S22 e Galaxy Z Fold4.

Le novità non sono finite qui: Google Messaggi integra i promemoria direttamente all’interno dell’app, che aiutano a ricordare le questioni importanti senza dover passare tra un’app e l’altra. Si possono impostare promemoria per ricordarsi di chiamare qualcuno, per ricordarsi di fissare un appuntamento o per qualsiasi altra cosa: basta scegliere un orario e ci penserà l’app. Salvando il giorno del compleanno all’interno dell’app Contatti, l’app Messaggi potrà inviare un promemoria. Niente male anche la novità riguardante i video di YouTube, che ora si possono vedere senza lasciare l’app (gli annunci in questo caso saranno presenti anche per gli utenti Premium).

Un altro cambiamento riguarda i messaggi che includono indirizzi, codici o numeri di telefono: l’app è in grado di sottolineare questo genere di messaggi con una stella, in modo da facilitarne il “ripescaggio” all’interno delle lunghe conversazioni. Messaggi può anche riconoscere testo come “Puoi parlare adesso?“, facendo comparire l’icona per procedere a una telefonata, vocale o con video, oppure può suggerire l’aggiunta di eventi al calendario.

L’app ora funziona su tanti altri dispositivi, dal telefono al Chromebook, passando per lo smartwatch attraverso Google Assistant. In alcuni Paesi Google sta sperimentando una funzione che permette di chattare direttamente con le attività trovate attraverso Ricerca e Maps, in modo che la conversazione rimanga in un unico posto, privata e sicura. In più, Big G ha stretto un accordo con United Airlines che consente di inviare messaggi RCS con il Wi-Fi della compagnia aerea.

Infine, Google sta dando una rinfrescata all’icona dell’app, insieme a quella delle app Telefono e Contatti. Tutte e tre le icone sono studiate per adattarsi ai temi del Material You introdotto con Android 12.

Le novità descritte qui sopra sono in distribuzione in questi giorni, ma non è detto che tutte arrivino fin da subito a livello globale. Nell’attesa è possibile verificare di avere già scaricato l’ultima versione di Google Messaggi attraverso il Google Play Store o gli APK di APKMirror.

