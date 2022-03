È noto da parecchio tempo che Google terminerà l’app Hangouts dopo un lento e inesorabile processo di cessazione del servizio.

Ora sembra che sia giunto il momento visto che la società ha rimosso l’app Google Hangouts dagli store Android e iOS.

Google Hangouts potrebbe scomparire dai vostri smartphone

Come notato da 9To5Google, in alcune regioni i possessori di smartphone Samsung e altri dispositivi Android vedono ancora l’app Hangouts presente nel Google Play Store, ma ora sembra che il colosso di Mountain View stia eliminando l’app ovunque, anche se gli utenti che hanno l’app già installata sullo smartphone potrebbero comunque essere in grado di vederla ancora nel Play Store.

Per gli ormai pochi utenti che desiderano utilizzare Google Hangouts non resta che scaricare l’app da fonti alternative al Google Play Store, purché affidabili, oppure continuare a utilizzare l’interfaccia web di Hangouts fino a quando la società non completerà la transizione a Google Chat per tutti gli utenti.

A dicembre Google Chat ha ottenuto un miglioramento della sua interfaccia e l’integrazione con la suite Workspace, inoltre, dallo stesso mese Google Chat in Gmail permette di effettuare chiamate Meet dirette senza bisogno di link.

