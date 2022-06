Il passaggio a Google Chat apre nuovi e migliori modi per connettersi e collaborare. Google Chat include anche Spaces, un luogo dedicato alla collaborazione basata su argomenti. Gruppi e team possono condividere idee, lavorare su documenti e gestire file e attività, il tutto da un unico ambiente di lavoro, inoltre la nuova visualizzazione integrata in Gmail semplifica l’utilizzo di Google Chat insieme alla Posta in arrivo, Spaces e Meet di Gmail.

Ecco quando la versione classica di Hangouts smetterà di funzionare

Tramite il suo blog ufficiale Google oggi ha dettagliato la migrazione da Hangouts a Chat. Da ora in poi le persone che utilizzano Hangouts sui dispositivi mobili vedranno una schermata in-app che chiede loro di passare a Google Chat in Gmail o all’app Google Chat.

Allo stesso modo alle persone che utilizzano l’estensione Hangouts per Google Chrome verrà chiesto di passare a Google Chat sul Web o in alternativa di installare l’app Web Chat.

A luglio le persone che utilizzano Hangouts all’interno di Gmail sul Web riceveranno l’upgrade a Google Chat in Gmail.

Anche se Google incoraggia tutti a passare a Chat quanto prima, Hangouts sul Web continuerà a essere disponibile fino alla fine dell’anno. Gli utenti vedranno un avviso almeno un mese prima che Google Hangouts sul Web inizi a reindirizzare a Google Chat sul Web.

Per la maggior parte delle persone le conversazioni vengono migrate automaticamente da Hangouts a Chat, quindi la transizione dovrebbe essere indolore, tuttavia Google invita gli utenti che desiderano conservare una copia dei dati di Hangouts a utilizzare Google Takeout per scaricare i propri dati prima che Hangouts non sia più disponibile a novembre 2022. Ecco le istruzioni.

Per ulteriori informazioni è inoltre disponibile il Centro assistenza dove sono elencate le differenze tra Chat e Hangouts, le tempistiche di migrazione e il motivo per cui l’azienda consiglia di scaricare i dati di Hangouts.

