Nei giorni scorsi, diversi utenti hanno iniziato a segnalare il passaggio improvviso e definitivo di Google Assistant al tema scuro, senza possibilità di scelta o di impostazione manuale di quello chiaro e adesso si apprende che ciò è la conseguenza di una scelta consapevole del colosso di Mountain View, che non manca di essere supportata da motivi validi.

Il team di Google è perennemente al lavoro non soltanto per potenziare e migliorare i tantissimi servizi della casa californiana, ma anche per fare in modo che tutte le applicazioni a lei riconducibili abbiano un aspetto simile e un comportamento sovrapponibile a prescindere dalla piattaforma utilizzata. Il recente esempio di Google Assistant calza a pennello: a bordo degli smartwatch — l’esempio principe è ovviamente Google Pixel Watch —, Google Assistant viene reso disponibile unicamente con il tema scuro, in quanto questo, abbinato ad uno schermo OLED, aiuta a contenere i consumi energetici.

Ebbene, al fine di renderne il comportamento generale più coerente — e magari di ottenere vantaggi dello stesso sulla durata della batteria —, Big G ha preso la decisione di utilizzare il solo tema scuro di Google Assistant anche sui dispositivi Android: a partire dall’aggiornamento ad Android 13, questa mossa diventa definitiva e gli utenti non hanno facoltà di tornare indietro. Insomma, il tema chiaro di Google Assistant è improvvisamente uscito di scena, perlomeno per i dispositivi aggiornati.

Ecco la posizione ufficiale di Google così come riportata nell’issue tracker:

“To offer a more helpful visual experience across all your devices, including Pixel Watch and Google TV, when you engage with Assistant on mobile Light mode is no longer available – it will now have a dark appearance, even if you have Dark theme turned off in your phone settings”.