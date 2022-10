Un’altra settimana, l’ultima del mese di ottobre 2022, volge al termine ed è Amazon a ridestarci dal torpore di questo sonnolento sabato pomeriggio con un poker di offerte per smartphone Android, tre dei quali ai prezzi minimi sulla piattafoma e uno al di sopra di pochi centesimi. I nomi che spiccano su tutti sono senza dubbio quelli di Samsung Galaxy S22 5G e OPPO Find X5 5G, che peraltro si trovano in competizione diretta grazie a prezzi ormai vicinissimi.

Offerte Amazon al minimo per Samsung Galaxy S22, OPPO Find X5, Reno6 e Reno6 Pro (29 ottobre)

Gli smartphone Android che compongono questa piccola selezione sono quattro, tre a marchio OPPO e uno di Samsung; si tratta più precisamente di: OPPO Find X5 5G, OPPO Reno6 5G, OPPO Reno6 Pro 5G e Samsung Galaxy S22 5G. Se avete un minimo di dimestichezza con questi nomi, avete già intuito che con le seguenti offerte ci muoviamo a cavallo tra la fascia media del mercato e quella alta, esaminando due modelli della scorsa generazione e due di quella attuale. Insomma, la varietà di prodotti — per target e per budget — è tale che queste alternative potrebbero fare gola a tantissimi utenti.

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili, è opportuno porre la solita premessa di carattere generale: tutti i prodotti esaminati di seguito sono immediatamente disponibili, sono venduti e spediti da Amazon, con possibilità di consegna Prime senza costi aggiuntivi (già entro domani), eventuale reso gratuito, possibilità di pagamento a rate e il solito impeccabile servizio clienti.

Samsung Galaxy S22

Quello di Samsung Galaxy S22 è sicuramente il nome più famoso della selezione, parliamo di uno smartphone lanciato ad inizio anno ma ancora perfettamente attuale (a questo link trovate la nostra recensione), oltre che di una rarità: un top di gamma Android compatto (ecco il nostro confronto dedicato). In questo momento, il taglio di memoria base da 128 GB nella classica colorazione Phantom Black è scontato del 26%, cosicché il suo prezzo finale scende a 649 euro. Ecco il link per acquistarlo:

Samsung Galaxy S22 5G 128 GB Phantom Black a 649 euro

OPPO Find X5

OPPO Find X5 è meno famoso ma altrettanto appetibile e compete direttamente con Galaxy S22 per fascia di prezzo: il modello con 256 GB di storage è attualmente disponibile a 699,90 euro grazie ad uno sconto del 16%. Due le colorazioni tra cui è possibile scegliere:

OPPO Reno6 e 6 Pro

OPPO Reno6 5G (ecco la nostra recensione) e OPPO Reno6 Pro 5G (ecco la nostra recensione) sono due modelli del 2021, ma ancora interessanti sia per il design curato che per la buona dotazione tecnica. Il modello Pro si trova al prezzo minimo di 499,90 euro, quello standard è sopra di meno di un euro:

