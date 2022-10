In un mercato degli smartphone — Android e non solo — dove la concorrenza si fa ogni giorno più agguerrita, Motorola Edge 30 Ultra prova a farsi valere e ad emergere tra i tanti puntando su una scheda tecnica fatta di numeri esagerati, che diventano ancora più interessanti se associati ad offerte allettanti come quella disponibile su Amazon nel momento in cui scriviamo: il modello più estremo della casa alata — nei numeri, non di certo nella forma — è attualmente disponibile all’acquisto al prezzo più basso mai visto presso il colosso dello shopping online.

Motorola Edge 30 Ultra in offerta al minimo su Amazon (27 ottobre)

Motorola sta affrontando il 2022 con rinnovata ambizione e prima ancora di svelare il nuovissimo pieghevole Motorola RAZR 2022, arrivato anche sul mercato italiano nei giorni scorsi, aveva arricchito la apprezzata serie Edge di un tris di modelli di diverse fasce di prezzo: il più economico Motorola Edge 30 Neo, emblema della prestigiosa collaborazione con Pantone; il figlio mediano Motorola Edge 30 Fusion, di cui trovate la nostra recensione a questo link; il fiore all’occhiello Motorola Edge 30 Ultra, con la sua fotocamera principale da 200 megapixel, il display OLED a 144 Hz, la ricarica rapida TurboPower a 125 W e tanto altro.

Oggi parliamo proprio di quest’ultimo modello: nel momento in cui scriviamo, Motorola Edge 30 Ultra ha raggiunto un nuovo minimo storico su Amazon: lo sconto del 23% sul prezzo di listino di 999,90 euro porta il prezzo finale a 771,98 euro. Badate bene che parliamo di un prodotto venduto e spedito da Amazon, con possibilità di consegna Prime senza costi aggiuntivi (già entro domani), eventuale reso gratuito e il solito impeccabile servizio clienti. Se quanto avete letto è stato sufficiente a farvi cadere in tentazione, ecco il link diretto per l’acquisto dello smartphone:

Perché scegliere Motorola Edge 30 Ultra

Gli smartphone di Motorola non ottengono sempre l’attenzione che meriterebbero, per questo motivo non è escluso che ancora non abbiate familiarità con la dotazione tecnica di Motorola Edge 30 Ultra, che pure è stato presentato ufficialmente in Italia più di un mese fa. Per questo motivo, visto che parliamo di un dispositivo che ha nei numeri un biglietto da visita già notevole, di seguito trovate un riassunto della sua scheda tecnica completa:

SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core con processo produttivo a 4 nm (3,19 GHz di frequenza massima)

display: pOLED Endless Edge da 6,67″ Full HD+ (394 ppi) a 144 Hz, HDR10+

fotocamere posteriori: wide principale da 200 MP (1/1,22″), pixel da 0,64 μm (2,56 μm con pixel binning), apertura f/1.9, OIS ultra grandangolare e Macro Vision: 50 MP, FoV 114°, apertura f/2.2, pixel da 0,64 μm (1,28 μm con pixel binning) teleobiettivo: 12 MP, zoom 2x ottico (ibrido 16x), apertura f/1.6, pixel da 1,22 μm registrazione video: 8K a 30 fps, 4K a 60 fps, slowmotion Full HD a 960 fps

fotocamera anteriore: 60 MP, apertura f/2.2, pixel da 0,61 μm (1,22 μm con pixel binning), video 4K a 30 fps

memoria: 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, 128/ 256 / 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1

audio stereo, tuning by Dolby Atmos, 2 microfoni

batteria da 4.610 mAh con ricarica rapida TurboPower da 125 watt (incluso), wireless fino a 50 watt, wireless inversa 10 watt

(incluso), wireless fino a 50 watt, wireless inversa 10 watt certificazione contro acqua e polvere: IP52

software: My UX su base Android 12, Ready For

connettività: Dual SIM (5G + 5G), 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, USB-C 3.1, NFC

dimensioni 161,76 x 73,5 x 8,39 mm e peso di 199 grammi

