La MIUI 13 rappresenta ancora il presente e il prossimo futuro dei dispositivi Xiaomi — e Redmi e POCO —, tant’è che il produttore cinese ha da poco rilasciato le nuove versioni V13.1.22.10.24.DEV e V13.1.22.10.25.DEV, tuttavia tra pochi giorni gli aggiornamenti per il ramo DEV dell’interfaccia proprietaria verranno sospesi al fine di dedicare il grosso delle risorse allo sviluppo della nuova MIUI 14 basata su Android 13.

MIUI 13 DEV sospesa: è il momento della MIUI 14

Il produttore cinese ha annunciato la sospensione degli aggiornamenti DEV per la MIUI 13 a far data dal 31 ottobre 2022 e la spiegazione ufficiale alla base di questa scelta strategica parla di “software system architecture adjustment”, interpretabile nel senso che i lavori di preparazione della nuova MIUI 14 sono già partiti, anche se la nuova versione non è ancora pronta per il lancio. Del resto, ve ne abbiamo già parlato a più riprese, segnalandovi dapprima le novità in arrivo, poi la lista dei dispositivi che la riceveranno e ancora l’inizio dei test interni per i futuri top di gamma Xiaomi 13 e 13 Pro. In precedenza, Xiaomi aveva svelato che lo stop allo sviluppo delle versioni beta interne sarebbe arrivato a partire dal 25 ottobre.

Lo sviluppo di versioni beta interne di test verrà sospeso dal 31 ottobre 2022 per i modelli elencati di seguito:

Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition

Redmi K30S Extreme Commemorative Edition

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 4G

Redmi 10X

Redmi 10X Pro

Redmi K30 Extreme Commemorative Edition

Redmi Note 9

Redmi Note 10

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11E Pro

A partire dal 28 novembre 2022, la sospensione toccherà anche il modello Xiaomi Mi 11 Youth Vitality Edition per far fronte ai suddetti adeguamenti della versione di sviluppo. Proprio tale data sarà significativa anche sotto un altro punto di vista: infatti, segnerà la conclusione del ciclo di test di questa versione, che finirà così negli archivi; in conseguenza di ciò, gli utenti potranno continuare a navigare in cerca di informazioni, ma non potranno più creare post o pubblicare commenti sulla MIUI 13 DEV.

Il futuro della MIUI in due versioni: development e official

Stando a quanto riferito dal produttore cinese, a partire dall’aggiornamento della MIUI con base Android 13, le risorse verranno dedicate esclusivamente a due versioni, identificate come “development version” e “official version”. L’obiettivo che Xiaomi intende perseguire grazie a questa nuova organizzazione sembra essere quello di offrire maggiore chiarezza e rendere l’intero processo di sviluppo e di aggiornamento, finora sempre piuttosto contorto, decisamente più lineare e comprensibile per gli utenti.

A partire dalla MIUI basata su Android 13, la “development version” verrà rilasciata per un ciclo annuale e i prodotti in circolazione da più di un anno verranno progressivamente messi da parte. In questa fase di transizione il produttore provvederà ad aggiornare la lista, ma per adesso è stato reso noto che, con l’arrivo della nuova major release della MIUI, i seguenti modelli riceveranno subito accesso alla relativa “development version”:

Mi 11 Ultra

Mi 11 Pro

Mi 11

Redmi K40 Pro

Xiaomi Mi 11 Youth Edition

Mi 10S

Redmi K40

Xiaomi MIX4

Redmi K40 Gaming Plus

Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Civi

Redmi Note11 Pro

Redmi Note11 Pro+

Xiaomi 12X

Per quanto riguarda Xiaomi Mi MIX Fold, Mi Pad 5 Pro 12.4, Mi Pad 5 Pro 5G, Mi Pad 5 Pro e Mi Pad 5, il produttore ha fornito rassicurazioni agli utenti: le versioni DEV della MIUI con base Android 12 continueranno ad arrivare fino a quando non sarà pronta per il rilascio la “development version” della MIUI adattata ad Android 13. I seguenti screenshot in lingua cinese riassumono le informazioni riportate ed è possibile riconoscere alcuni nomi dei modelli citati.

