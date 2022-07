Alla fine della scorsa settimana è emerso che il team di sviluppatori di Xiaomi è già al lavoro sulla prossima versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, che dovrebbe essere lanciata nella parte finale del 2022 con il nome di MIUI 14.

Nelle ultime ore un nuovo contributo dedicato a chi desidera scoprire quali potrebbero essere le principali novità di MIUI 14 è arrivato dalla community che ruota attorno a Xiaomi.

Alcune delle principali novità di MIUI 14

In particolare, MIUI 14 dovrebbe poter contare su un nuovo linguaggio di design e miglioramenti per l’App Vault e per l’orologio:

Ed ancora, tra le novità vi saranno la possibilità di disabilitare le notifiche persistenti dal pannello delle notifiche, il supporto OCR nella galleria e un sistema di protezione anti frode.

Su quali device dovrebbe sbarcare la nuova UI

Ecco i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero ricevere MIUI 14:

Xiaomi

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Redmi

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10T Japan

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50S

Redmi K50S Pro

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 Power

Redmi 10

Redmi 10 5G

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 (India)

Redmi 10 Prime

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

POCO

POCO M2

POCO M2 Reloaded

POCO M3

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 Pro 5G

POCO M2 Pro

POCO M4 Pro 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO X3 NFC

POCO X3

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO X4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO C40

POCO C40+

Per i seguenti device, infine, probabilmente il rilascio dell’interfaccia MIUI 14 sarà escluso:

Xiaomi Mi 9 / 9 SE / 9 Lite / 9 Pro

Xiaomi Mi 9T / Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC9 / Mi CC9 Meitu

Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium

Redmi 10X 4G / 10X 5G / 10X Pro

Redmi Note 9 / Note 9S / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max

Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro

Redmi 9 / 9A / 9AT / 9i / 9C

POCO C3 / C31

