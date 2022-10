Tra gli smartphone più attesi di questa parte finale del 2022 vi sono senza dubbio Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, device che dovrebbero essere presentati ufficialmente dal colosso cinese nel corso del prossimo mese.

Nelle ultime settimane si sono susseguite le indiscrezioni sulle possibili caratteristiche di questi due smartphone, modelli che andranno a posizionarsi nella fascia premium e che dovrebbero poter contare sulle prestazioni garantite da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (le sue feature non sono state ancora svelate ma dovrebbero includere un notevole miglioramento per quanto riguarda le prestazioni e la gestione delle risorse).

La serie Xiaomi 13 inizia a provare MIUI 14

Stando alle ultime voci provenienti dal continente asiatico, il team di sviluppatori di Xiaomi avrebbe già dato il via ai test interni dell’interfaccia personalizzata che sarà implementata sulla nuova serie di punta dell’azienda: stiamo ovviamente parlando di MIUI 14, che sarà basata su Android 13.

I test della versione beta di MIUI 14, che riguardano anche altri smartphone, ci confermano che la presentazione della serie Xiaomi 13 si avvicina a grandi passi.

Sulla base di quanto è emerso sino a questo momento è già possibile anticipare che tra le principali novità introdotte da MIUI 14 vi saranno importanti modifiche al linguaggio di design e decisi miglioramenti per le funzionalità già esistenti e per l’esperienza complessiva di utilizzo.

La variante Pro, ovviamente quella più interessante, dovrebbe poter contare su un design simile a quello della precedente generazione ma sono attesi importanti miglioramenti relativi al comparto imaging (nelle scorse settimane si è anche parlato di una tripla fotocamera con sensori da 50 megapixel).

In attesa delle prossime indiscrezioni è possibile prevedere che i nuovi smartphone di Xiaomi faranno il loro esordio ufficiale in Cina mentre per la commercializzazione nei mercati europei probabilmente ci sarà da avere pazienza sino all’inizio del 2023. Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Xiaomi del mese