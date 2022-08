Ora che Android 13 è stato rilasciato ufficialmente dal team di sviluppatori di Google in versione finale, tutti i principali produttori di smartphone sono “sommersi” dalle richieste dei rispettivi utenti in merito ai programmi di aggiornamento dei vari smartphone e, ovviamente, Xiaomi e la sua interfaccia MIUI non fanno eccezione.

L’attesa prossima versione dell’interfaccia personalizzata del colosso cinese è la MIUI 14, che per molti smartphone dell’azienda dovrebbe arrivare unitamente all’aggiornamento ad Android 13.

Tra le novità che Xiaomi dovrebbe introdurre vi sarebbero un nuovo linguaggio di design, con varie modifiche all’interfaccia, una nuova disposizione per le impostazioni e le notifiche rapide (andando così ad eliminare il centro di controllo in stile iOS) e un nuovo look per alcune applicazioni, come ad esempio Calcolatrice e Orologio.

Su quali smartphone dovrebbe arrivare MIUI 14

Allo stato attuale (e pur non potendosi escludere delle modifiche), la nuova interfaccia di Xiaomi dovrebbe arrivare sui seguenti device:

Xiaomi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Redmi

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10T Japan

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50S

Redmi K50S Pro

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 Power

Redmi 10

Redmi 10 5G

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 (India)

Redmi 10 Prime

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

POCO

POCO M3

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO X3 / NFC

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO X4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO C40

POCO C40+

Quando potrebbe arrivare l’aggiornamento

Stando alle indiscrezioni, l’interfaccia MIUI 14 dovrebbe essere lanciata in occasione della presentazione di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro e ciò dovrebbe avvenire a novembre.

Gli altri device dei brand Xiaomi, Redmi e POCO, pertanto, dovrebbero iniziare a ricevere l’update tra dicembre e gennaio.

