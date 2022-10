Da pochi giorni Samsung, rispettando quanto promesso, ha dato il via alla distribuzione dell’aggiornamento stabile alla One UI 5.0 con base Android 13 per i propri top di gamma e ciò ha scatenato un’immediata caccia alle novità non illustrate dal produttore (a differenza, ad esempio, di quelle per il comparto fotografico), tra le quali sono emerse numerose nuove aggiunte e altrettanti ritocchi per il parco emoji dei dispositivi della casa sudcoreana.

Samsung One UI 5.0 con Android 13: come cambiano le emoji

Con il rilascio dell’aggiornamento alla One UI 5.0 con base Android 13, Samsung non ha soltanto introdotto il supporto alle emoji suggerite per il 2021 — come 🫠 Melting Face and 🫶 Heart Hands —, ma ha attinto anche dalla più recente lista del 2022, diventando così il primo produttore a supportare le novità delle Emoji 15.0 sui propri dispositivi. Con questa mossa, Samsung si distacca dal modus operandi degli anni precedenti, quando aveva generalmente fatto attendere anche un anno prima di supportare nativamente le ultime novità di Unicode con il proprio pacchetto di emoji.

Nuove aggiunte

Partendo dalle novità portate in dote dalla One UI 5.0, si contano complessivamente 138 nuove emoji, di cui 107 tratte dalle Emoji 14.0 dello scorso anno e 31 dalle Emoji 15.0 (2022).

Con Emoji 14.0, le nuove emoji suggerite erano 112, tuttavia i dispositivi Samsung supportano le varianti della stretta di mano con un singolo colore della pelle (come ad esempio 🤝🏻) sin dal 2016. Del resto, non tutte queste emoji rappresentano delle novità assolute per gli utenti Samsung, che già con Android 12 e la One UI 4.0 e versioni successive avevano avuto modo di conoscerne parecchie grazie all’aggiornamento della libreria Noto Color Emoji di Google per supportare Emoji 14.0.

La One UI 5.0 porta otto nuovi smiley tra le emoji native di Samsung, di cui sette dalla versione 14.0 e solo “Shaking Face” (la prima nell’immagine seguente) dalla 15.0. Sono presenti anche tre nuovi cuori colorati, incluso quello di colore rosa.

A seguire, si trovano ben nove nuovi gesti con le mani, sette tratti dalle Emoji 14.0 e due — la mano che spinge verso destra e quella che spinge verso sinistra — dalle Emoji 15.0.

Rimanendo in tema di mani, si segnala una novità nel segno dell’inclusività per quanto riguarda la stretta di mano: non più solo mani con pelle dello stesso colore, ma ben 20 varianti diverse.

Per quanto riguarda le persone, si segnalano altre novità maggiormente inclusive: gender-neutral 🫅 Person with Crown, 🫄 Pregnant Person e 🫃 Pregnant Man. Tutte e tre provengono dall’aggiornamento dello scorso anno e sono accompagnate da due novità minori.

Nella sezione dedicata ad animali e natura si contano 11 nuove emoji che vanno dall’asino al corallo, passando per l’ala e il nido sia pieno che vuoto. Unendo le sezioni comprensive di cibo e bevande, oggetti e simboli, poi, si arriva ad un conteggio totale di 22 nuove emoji.

Date un’occhiata alla galleria seguente per tutte le novità segnalate.

Emoji modificate

Con il rilascio di questo nuovo aggiornamento, Samsung ha portato tante novità tra le proprie emoji native, ma ha anche provveduto a modificare tante di quelle già esistenti con un design più in linea con quello di altri fornitori. Un esempio è quello della siringa, che non contiene più del sangue né mostra gocce che fuoriescono. Dal momento che i ritocchi sono numerosi e tutti tendenti ad allineare le emoji di Samsung a quelle che gli utenti già conoscono bene tramite altre piattaforme, vi rimandiamo direttamente alla galleria delle immagini per dare un’occhiata alle differenze tra vecchie e nuove versioni.

Come si accennava poco sopra, molte di queste novità della One UI 5.0 non sono tali in senso assoluto: di sicuro tanti utenti avevano già visto le emoji segnalate su piattaforme social — in conseguenza di un aggiornamento della libreria AppCompat di Google finalizzata a colmare le lacune dei pacchetti di emoji proprietari dei vari produttori — o in caso di utilizzo dell’apprezzata tastiera Gboard di Google. Le novità descritte si diffonderanno sui dispositivi Samsung di pari passo con la distribuzione dell’aggiornamento alla One UI 5.0 con base Android 13.

