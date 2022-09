Le emoji oramai da tanti anni fanno parte del nostro quotidiano, dai social network ai semplici SMS, è un continuo susseguirsi di faccine e con Unicode 15.0 l’elenco di emoji disponibili per gli appassionati di questo strumento di comunicazione si va arricchendo ancora di più.

Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha annunciato con un post sul blog ufficiale l’introduzione di nuovi personaggi (sia a colori che monocromatici), metadati come codici brevi, un nuovo standard di font chiamato COLRv1, emoticon animate open source e nuove possibilità di personalizzazione.

Le novità per gli appassionati di emoji

Iniziando dalle nuove faccine, con Unicode 15.0 arrivano ben 31 emoji che si vanno ad aggiungere a quelle già disponibili, rendendo così ancora più ampia la possibilità di scelta per gli utenti alla ricerca della giusta soluzione per esprimere il proprio stato d’animo.

Questi nuovi personaggi portano il totale di emoji supportate da Google a 3.664 e tutti arriveranno presto su Android e saranno disponibili sui prodotti del colosso di Mountain View all’inizio del prossimo anno (i più impazienti possono scaricarli dalla libreria Noto Color Emoji anche subito).

Un’altra novità è rappresentata dalle emoticon animate, come ad esempio quella che balla:

Passando al font chiamato COLRv1, si tratta di una soluzione studiata non per i dispositivi mobile ma per l’ambiente Web (è supportato dall’ultima versione disponibile di Google Chrome e di Microsoft Edge) e che consente di personalizzare i colori e altri aspetti dell’immagine. Al momento non è uno strumento creato per la condivisione delle emoji ma un tool pensato per offrire una dimostrazione delle possibilità di questo nuovo standard di font.

Infine, la funzionalità Emoji Kitchen si arricchisce della possibilità di cambiare il colore delle faccine e ottenere risultati personalizzati, il tutto con un semplice click. Ecco qualche simpatico esempio di ciò che è possibile realizzare:

Previous Next Fullscreen

In sostanza, per gli utenti ci sarà da divertirsi.

Potrebbe interessarti anche: le combinazioni più divertenti che potete creare con Emoji Kitchen di Gboard