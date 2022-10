Il colosso sudcoreano ha affermato di aver notevolmente migliorato le prestazioni della fotocamera di Samsung Galaxy S22 in condizioni di scarsa illuminazione, ma al lancio non erano disponibili funzionalità per l’astrofotografia.

Samsung sta provvedendo a questa mancanza annunciando un aggiornamento della sua app per fotocamera Expert RAW, inoltre l’azienda sta introducendo impostazioni più avanzate per l’app Camera Assistant.

L’aggiornamento dell’app Expert RAW porta l’astrofotografia su Samsung Galaxy S22

Con la funzione Astrophoto dell’app Expert RAW gli appassionati possono scattare foto nitide e luminose di stelle, costellazioni e attività del cielo notturno.

Previous Next Fullscreen

La nuova funzione Sky Guide consente agli utenti di individuare la posizione di costellazioni, gruppi di stelle e nebulose nella volta celeste. Gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale della fotocamera sono in grado di acquisire scatti che sembrano comparabili a quelli ottenuti utilizzando costose apparecchiature fotografiche.

La nuova app offre anche la funzione Multi-Exposure che consente agli utenti di catturare più scatti della stessa scena e quindi sovrapporli per ottenere immagini straordinarie.

È possibile accedere alle funzioni Astrophoto e Multi-Exposure dalla sezione Foto Speciali utilizzando la versione più recente dell’app Samsung Expert RAW.

L’app Camera Assistant offre interessanti impostazioni avanzate

Alcuni giorni fa Samsung ha rilasciato l’app Camera Assistant per la serie Galaxy S22, la quale permette di abilitare o disabilitare determinate funzionalità nell’app della fotocamera preinstallata, come ad esempio l’Auto HDR e il cambio automatico dell’obiettivo per forzare la fotocamera a utilizzare il livello di zoom ottico anziché lo zoom digitale.

Previous Next Fullscreen

Camera Assistant consente anche di modificare il numero di immagini che si desidera vengano acquisite dall’app della fotocamera durante l’utilizzo del timer, inoltre permette di ammorbidire i dettagli in un’immagine, registrare video premendo a lungo il pulsante di scatto in modalità Foto e visualizzare in anteprima il mirino della fotocamera su un monitor collegato tramite HDMI senza il menu e i pulsanti della fotocamera.

L’app consente anche di acquisire più nitidamente immagini di soggetti in rapido movimento, tuttavia con l’abilitazione di questa opzione la qualità dell’immagine potrebbe risentirne.

Leggi anche: Miglior smartphone per fotocamera | Ottobre 2022