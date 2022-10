Sono anni che ormai HTC non propone più smartphone interessanti sul mercato e la politica del produttore taiwanese è sempre più incentrata verso i dispositivi di fascia bassa. Il “nuovo” HTC Wildfire E Plus ne è la prova: uno smartphone entry level, dotato di soluzioni anacronistiche, che punta tutto su un prezzo inferiore ai 150 euro.

Per chi si chiedesse il perché delle virgolette attorno alla parola nuovo è presto detto: HTC Wildfire E Plus è il rebrand dello smartphone UMIDIGI G1, lanciato dal produttore cinese lo scorso giugno.

HTC Wildfire E Plus: economico ma con Android 12 (Go Edition)

Come anticipato in apertura, il produttore taiwanese HTC ha introdotto a catalogo un nuovo smartphone Android economico della gamma Wildfire che, in realtà, è il rebrand di un altro smartphone già esistente, ovvero il G1 del produttore cinese UMIDIGI, almeno stando a quanto riportato dal portale russo Citilink.

Tralasciando questo aspetto, HTC Wildfire E Plus è uno smartphone di fascia molto bassa, dotato di un design gradevole al posteriore, piatto, con una piccola sporgenza in corrispondenza del comparto fotografico doppio, caratterizzato da un sensore principale da 13 megapixel e da un sensore macro da 5 megapixel.

Anteriormente, invece, lo smartphone offre sì un ampio display IPS LCD da 6,52 pollici ma questo ha solo risoluzione HD+ e refresh rate a 60 Hz. Inoltre, oltre ad essere circondato da cornici piuttosto generose e per niente simmetriche (il mento è pronunciatissimo), nella parte superiore è interrotto da un piccolo notch a goccia che ospita una fotocamera anteriore da 5 megapixel.

HTC Wildfire E Plus punta su una soluzione MediaTek, l’MT6739, un SoC a 28 nm risalente al lontano 2017 che può contare su una CPU quad-core a 1,5 GHz, affiancata dalla GPU PowerVR GE8100, da 2 GB di memoria RAM e da 32 GB di spazio di archiviazione, lento (eMMC 5.1) ma almeno espandibile.

Di fronte a queste risorse esigue, la scelta del produttore non poteva che ricadere su un software leggero: HTC Wildfire E Plus, infatti, ospita Android 12 (Go Edition), la versione alleggerita di Android 12 creata da Google proprio per la diffusione sugli smartphone destinati alla fascia economica del mercato.

Completano il pacchetto un discreto comparto connettività (Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, USB-C), il supporto alle reti 4G su due nano-SIM (c’è anche il supporto al VoLTE), la presenza del jack audio da 3,5 mm, un lettore delle impronte digitali posto lateralmente (lo smartphone può essere sbloccato anche tramite riconoscimento bidimensionale del volto) e una batteria da 5150 mAh con supporto alla ricarica cablata a 10 W.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 164,1 x 75,9 x 8,8 mm

x x Peso: 190 grammi

Display: IPS LCD da 6,52” con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel, in 20:9) e refresh rate a 60 Hz

da con risoluzione (720 x 1600 pixel, in 20:9) e refresh rate a 60 Hz SoC: MediaTek MT6739 (28 nm) con CPU Quad-Core e GPU PowerVR GE8100

(28 nm) con CPU Quad-Core e GPU Memoria RAM: 2 GB

Spazio di archiviazione: 32 GB (eMMC 5.1)

(eMMC 5.1) Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale da 13 MP con AF Sensore macro da 5 MP

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 5 MP

Audio: mono , jack audio da 3,5 mm

, jack audio da 3,5 mm Sensori: accelerometro, bussola, lettore delle impronte digitali (laterale)

Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM), VoLTE , 4G /3G/2G

(nano-SIM), , /3G/2G Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n , Bluetooth 4.2 , GPS , USB Type-C

, , , Batteria: unità da 5150 mAh con ricarica a 10 W

con ricarica a Sistema operativo: Android 12 (Go Edition)

Disponibilità e prezzo di HTC Wildfire E Plus

Il nuovo HTC Wildfire E Plus è già disponibile in Russia, nella sola colorazione nera, al prezzo di 7990 rubli (circa 130 euro al cambio attuale) sul portale Citilink (non è ancora presente sul sito russo di HTC).

Non è chiaro, inoltre, se il produttore taiwanese abbia intenzione di lanciare questo dispositivo di fascia bassa su altri mercati all’infuori di quello russo. Appare comunque chiaro che ormai i principali sforzi di HTC siano concentrati su Viverse, la propria visione bizzarra di metaverso.

