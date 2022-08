HTC Desire 22 Pro è uno smartphone di fascia media ufficializzato a fine giugno per il mercato taiwanese che si caratterizza soprattutto per essere il primo a integrare VIVERSE, la piattaforma open source di metaverso presentata dallo storico produttore di Taiwan nei mesi scorsi.

Dopo il lancio nel mercato casalingo lo smartphone HTC Desire 22 Pro è ora disponibile per l’acquisto anche in Europa, Italia compresa.

Lo smartphone HTC Desire 22 Pro è acquistabile in Italia

Lo smartphone di HTC è acquistabile sul sito ufficiale HTC Italia al prezzo di 459 euro, tuttavia è possibile ottenere uno sconto del 15% acquistando lo smartphone in bundle con il visore per la realtà virtuale HTC VIVE Flow VR. Sono inoltre disponibili i seguenti accessori per lo smartphone HTC: caricabatteria wireless, custodia protettiva e alimentatore da parete.

A parte le funzionalità relative al metaverso, è il caso di riassumere in breve quelle che sono le caratteristiche tecniche del successore di HTC Desire 21 Pro. Di seguito potete leggere la scheda tecnica di HTC Desire 22 Pro:

display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), frequenza di aggiornamento di 120 Hz, aspect ratio di 20:9, vetro protettivo Corning Gorilla Glass

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 695 5G con processo produttivo a 6 nm e GPU Adreno 619

8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD

fotocamera anteriore da 32 megapixel con apertura f/2,0

fotocamera posteriore tripla con: principale da 64 megapixel con apertura f/1,79, secondaria ultra-grandangolare da 13 megapixel con apertura f/2,4, sensore da 5 megapixel per le informazioni di profondità, flash LED

sistema operativo Android 12

lettore di impronte laterale

dimensioni di 166,3 x 76,9 x 9,4 mm e peso di 205,5 g

certificazione IP67 contro acqua e polvere

connettività 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, USB Type-C, NFC

batteria da 4.520 mAh (typ) con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0 fino a 18 W, alla ricarica wireless e alla ricarica wireless inversa secondo lo standard Qi.

Leggi anche: Migliori smartphone Android, la classifica di agosto 2022