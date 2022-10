Google ha recentemente modificato il feedback tattile per la propria app tastiera sugli smartphone della famiglia Google Pixel, peggiorando l’esperienza con il feedback tattile. Con l’ultimo aggiornamento di Android 13 QPR1 Beta 2, il feedback tattile di Gboard è stato nuovamente modificato e ora sembra offrire un’esperienza decisamente migliore.

Google migliora il feedback tattile di Gboard sugli smartphone della famiglia Pixel

Rispetto a prima la vibrazione ha una durata più breve e un’intensità meno marcata al punto che è necessario aumentarne l’intensità per percepirla. Questo può essere fatto nelle opzioni dove l’intensità della vibrazione ora è espressa in percentuale e non più in millisecondi.

Rispetto agli ultimi mesi, il feedback tattile in Gboard ora sembra essere stato messo a punto sui dispositivi Google Pixel.

