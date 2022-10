Google ha lanciato sul mercato lo smartphone Pixel nel 2016 e finora la società ha venduto meno di 30 milioni di unità.

Secondo i dati forniti da IDC il gigante di Mountain View ha venduto 27,6 milioni di Google Pixel, un numero che è irrilevante se confrontato con i principali produttori di smartphone Android.

C’è da dire che Google non ha mai avuto la pretesa di competere sul mercato degli smartphone, infatti la disponibilità dei suoi Pixel nel corso degli anni non è stata abbondante.

Google ha venduto meno di 30 milioni di Pixel dal 2016

Gli smartphone Google Pixel sono più orientati al consumatore rispetto ai precedenti dispositivi Nexus, ma rappresentano ancora una specie di banco di prova per Android, come afferma l’editor Mishaal Rahman.

Ad aprile Sundar Pichai, CEO di Google, ha affermato che gli smartphone della serie Pixel 6 sono i più venduti della casa fino a oggi e che il dato rappresenta un enorme passo avanti per il portafoglio Pixel, tuttavia non ha condiviso i numeri esatti.

Giusto per fare un confronto tra i dati di vendita degli smartphone di Google e quelli di Samsung, basti pensare che le vendite complessive di Google dal 2016 costituiscono appena un decimo delle vendite del colosso sudcoreano del 2021.

Le cose potrebbero cambiare se Google spingesse per anni i suoi smartphone in tutti i mercati dove è presente Samsung, ma non sembra un obiettivo del gigante di internet, visto che Samsung è fondamentalmente il principale produttore di smartphone Android.

Mishaal Rahman crede che essendo il banco di prova di Android, Google Pixel non raggiungerà mai un successo commerciale strepitoso, ma riuscirà a ritagliarsi la sua piccola fetta di mercato.

Leggi anche: Migliori smartphone Google, ecco quali Pixel comprare questo mese