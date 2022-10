Amazon Italia non sta più nella pelle e, nonostante manchi ancora qualche ora al loro lancio, che si terrà alle 16:00 di oggi, mette online nel suo listino i Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, con tanto di colorazioni e soprattutto di prezzo.

Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro in vendita su Amazon

Si tratta, ovviamente, di un qualcosa che è avvenuto prima del previsto e, infatti, le singole pagine degli smartphone non esistono ancora e se aperte restituiscono un errore. Tuttavia, è possibile aggiungerli nel carrello e quindi preordinarli dalla pagina generale del negozio di Google, dalla vetrina per intenderci.

Ci sono, come potete vedere, Google Pixel 7 in nero ossidiana, bianco ghiaccio e verde cedro al prezzo di 640 euro e Google Pixel 7 Pro in nero ossidiana, bianco ghiaccio e grigio verde al prezzo di 899 euro, entrambi in preordine al momento, venduti e spediti da Amazon e con spedizione dal 13 ottobre.

Come detto, le pagine non funzionano ma è possibile comunque aggiungerli al carrello e acquistarli tramite preordine utilizzando la pagina generale presente nel negozio di Amazon di Google. Non perdiamo altro tempo, dunque, e vi rimandiamo alla tanto desiderata pagina.

Acquista Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro su Amazon