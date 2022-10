Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione Beta dell’applicazione attraverso il Google Play Beta Program: è ora disponibile al download la versione 2.22.21.16. Se state leggendo queste righe e vi è sorta la curiosità circa le novità introdotte dall’update, sappiate che neppure questa volta rimarrete delusi: la nuova funzione dei sondaggi in app, già oggetto di precedenti anticipazioni, ha iniziato a fare la propria comparsa per pochi fortunati beta tester.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese di WhatsApp, raccontandovi sia novità già rilevanti anche per la versione stabile sia nuove funzioni in test a partire dalla beta dell’app. Dai miglioramenti per i messaggi effimeri alla funzione che permette di nascondere lo stato online, fino agli avatar che saranno sfruttabili in vari contesti dell’app, passando per la futura possibilità di modificare i messaggi anche dopo averli inviati e per il rilevamento automatico della modalità Non disturbare eventualmente attiva sul dispositivo. Proprio ieri, infine, vi abbiamo segnalato la creazione di link condivisibili per le chiamate vocali e video. Se vi siete persi una o più di queste notizie, potete facilmente rimediare cliccando sui link precedenti, inoltre a questo link trovate la nostra pagina che raccoglie le notizie su WhatsApp per iOS e desktop. Adesso, però, torniamo al presente e scopriamo subito questa nuova funzione.

WhatsApp Beta 2.22.21.16: novità per i sondaggi in app

Il team di sviluppo di WhatsApp ha appena dato il via al roll out di una nuova funzione che renderà l’esperienza di utilizzo dei gruppi decisamente più interattiva e interessante: a partire dal nuovo aggiornamento della Beta per Android alla versione 2.22.21.16, un numero ristretto di fortunati beta tester ha ricevuto la possibilità di creare dei sondaggi nei gruppi.

Purtroppo, allo stato attuale il numero di utenti coinvolti in questa prima fase di rilascio è ancora molto limitato, dunque neppure l’installazione della versione beta più recente costituisce una garanzia. Qualora vogliate tentare la fortuna, c’è un modo molto semplice per verificare se la nuova funzione sia già stata resa disponibile per il vostro account oppure no: aprite una chat di gruppo e toccate il tasto della graffetta per scoprire le opzioni di condivisioni disponibili: se siete fortunati, tra le varie voci troverete anche i sondaggi. Badate bene che, una volta rilasciata, la funzione sarà a disposizione di qualsiasi membro del gruppo e non soltanto degli amministratori dello stesso.

A questo punto non ci resta che vedere brevemente il funzionamento dei nuovi sondaggi in app di WhatsApp. Andando a creare un nuovo sondaggio in un gruppo, l’utente può aggiungere fino ad un massimo di 12 opzioni e riordinarle nella maniera che ritenga più opportuna. Una volta ultimata la creazione del sondaggio e avvenuta la condivisione dello stesso nel gruppo, i membri dello stesso possono esprimere anche più di un’opzione di voto. Ogni volta che viene aggiunto un nuovo voto, il sondaggio viene aggiornato automaticamente per riflettere il nuovo risultato parziale. La voce View votes nella parte bassa del sondaggio permette di conoscere informazioni più dettagliate in merito ai voti espressi.

C’è, però, un altro particolare a cui dovete prestare attenzione in questa fase: anche qualora la nuova funzione sia già disponibile per il vostro account, gli altri membri del gruppo dovranno avere premura di installare l’ultimo aggiornamento di WhatsApp, in caso contrario non vedranno i sondaggi creati. Come spesso accade con le novità di WhatsApp, comunque, questa situazione di limbo dovrebbe essere di breve durata: perlomeno nel ramo beta, i sondaggi non dovrebbero tardare a diffondersi.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.

