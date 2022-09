Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android: stiamo parlando della versione 2.22.21.10.

Le novità della versione 2.22.21.10 di WhatsApp Beta per Android

Nei giorni scorsi sono emerse le prime anticipazioni sull’introduzione nell’app Android del supporto all’API Do Not Disturb per le chiamate perse, già disponibile da un po’ di tempo in quella beta dedicata ai dispositivi iOS.

Stando a quanto è possibile apprendere dalla versione 2.22.21.10 beta, il team di sviluppatori sta continuando a lavorare a tale funzionalità.

Così come viene mostrato da questo screenshot, una nuova etichetta viene visualizzata all’interno della scheda delle chiamate ogni volta che se ne perde una mentre il dispositivo è impostato sulla Modalità Non disturbare.

Questa novità consentirà di sapere sempre quando una chiamata è stata persa a causa della Modalità Non disturbare e, inoltre, tali informazioni rimarranno riservate, nel senso che non verranno condivise con il chiamante.

Al momento questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.21.10 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica ha la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp